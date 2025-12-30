Несмотря на многочисленные разговоры о конце эры доллара и поиске альтернатив, американская валюта уверенно удерживает статус главного мирового финансового резерва. На сегодняшний день почти 58% всех валютных запасов центральных банков мира номинированы именно в долларах США. Об этом свидетельствуют данные Международного валютного фонда (МВФ), пишет Visual Capitalist.
Доллар США остается главной резервной валютой центробанков с объемом $6,6 трлн
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Безальтернативный лидер
Согласно данным о структуре официальных валютных резервов (COFER), центральные банки мира хранят в долларах США активы на сумму примерно $6,6 трлн. Это составляет 57,79% от общего объема глобальных резервов, который оценивается в $11,47 трлн.
Хотя доля доллара постепенно снижалась в течение последних десятилетий, ни одна другая валюта пока не смогла стать ему полноценной заменой. Аналитики объясняют такую устойчивость несколькими фундаментальными факторами:
- Глубина финансовых рынков США: Американский рынок капитала является самым ликвидным и объемным в мире.
- Международная торговля: Большинство контрактов на сырье (нефть, золото) и товары до сих пор заключаются в долларах.
- Статус «тихой гавани»: Во времена кризисов и неопределенности инвесторы и правительства традиционно скупают долларовые активы как наиболее надежные.
Кто дышит в спину: Европа и Азия
Единственным весомым конкурентом доллара остается евро. Единая европейская валюта занимает второе место с долей почти 20% (около $2,3 трлн).
Другие резервные валюты имеют значительно меньший вес:
- Японская иена и британский фунт вместе контролируют около 11% рынка, что отражает историческую стабильность и развитость финансовых систем этих стран.
- Китайский юань, несмотря на рост своей роли в мировой торговле, все еще занимает скромную нишу — всего 2,18%. Это ставит его в один ряд с канадским (2,77%) и австралийским (2,05%) долларами.
Почему Китай не может сместить доллар?
Может показаться странным, что Китай, будучи второй экономикой мира и крупнейшим экспортером, имеет валюту, которая занимает лишь 2% в мировых запасах. Главная причина этого феномена — жесткий контроль капитала.
Доллар США, евро, иена и фунт являются свободно конвертируемыми валютами. Это означает, что инвесторы могут свободно покупать и продавать их в любых объемах, а также выводить капитал из страны без существенных ограничений.
Вместо этого курс юаня регулируется Народным банком Китая, а свободное движение капитала через границу ограничено. Центральные банки других стран неохотно держат большие резервы в валюте, которую они не могут мгновенно и беспрепятственно продать в кризисный момент. Пока Пекин не либерализует свои финансовые рынки, юань не сможет претендовать на статус настоящей глобальной альтернативы доллару.
Комментарии