українська
30 декабря 2025, 16:25

Доллар США остается главной резервной валютой центробанков с объемом $6,6 трлн

Несмотря на многочисленные разговоры о конце эры доллара и поиске альтернатив, американская валюта уверенно удерживает статус главного мирового финансового резерва. На сегодняшний день почти 58% всех валютных запасов центральных банков мира номинированы именно в долларах США. Об этом свидетельствуют данные Международного валютного фонда (МВФ), пишет Visual Capitalist.

Несмотря на многочисленные разговоры о конце эры доллара и поиске альтернатив, американская валюта уверенно удерживает статус главного мирового финансового резерва.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Безальтернативный лидер

Согласно данным о структуре официальных валютных резервов (COFER), центральные банки мира хранят в долларах США активы на сумму примерно $6,6 трлн. Это составляет 57,79% от общего объема глобальных резервов, который оценивается в $11,47 трлн.

Хотя доля доллара постепенно снижалась в течение последних десятилетий, ни одна другая валюта пока не смогла стать ему полноценной заменой. Аналитики объясняют такую устойчивость несколькими фундаментальными факторами:

  • Глубина финансовых рынков США: Американский рынок капитала является самым ликвидным и объемным в мире.
  • Международная торговля: Большинство контрактов на сырье (нефть, золото) и товары до сих пор заключаются в долларах.
  • Статус «тихой гавани»: Во времена кризисов и неопределенности инвесторы и правительства традиционно скупают долларовые активы как наиболее надежные.

Кто дышит в спину: Европа и Азия

Единственным весомым конкурентом доллара остается евро. Единая европейская валюта занимает второе место с долей почти 20% (около $2,3 трлн).

Другие резервные валюты имеют значительно меньший вес:

  • Японская иена и британский фунт вместе контролируют около 11% рынка, что отражает историческую стабильность и развитость финансовых систем этих стран.
  • Китайский юань, несмотря на рост своей роли в мировой торговле, все еще занимает скромную нишу — всего 2,18%. Это ставит его в один ряд с канадским (2,77%) и австралийским (2,05%) долларами.

Почему Китай не может сместить доллар?

Может показаться странным, что Китай, будучи второй экономикой мира и крупнейшим экспортером, имеет валюту, которая занимает лишь 2% в мировых запасах. Главная причина этого феномена — жесткий контроль капитала.

Доллар США, евро, иена и фунт являются свободно конвертируемыми валютами. Это означает, что инвесторы могут свободно покупать и продавать их в любых объемах, а также выводить капитал из страны без существенных ограничений.

Вместо этого курс юаня регулируется Народным банком Китая, а свободное движение капитала через границу ограничено. Центральные банки других стран неохотно держат большие резервы в валюте, которую они не могут мгновенно и беспрепятственно продать в кризисный момент. Пока Пекин не либерализует свои финансовые рынки, юань не сможет претендовать на статус настоящей глобальной альтернативы доллару.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
