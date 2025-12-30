В январе 2026 года в двух городах Украины запустят 5G

В течение нескольких недель в некоторых частях двух городов Украины запустят пилотный проект 5G. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в TikТok.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Колеса запустят 5G

«Очень скоро, в течение нескольких недель мы уже запустим 5G для этих городов, а точнее частей этих городов. И это будет первый важный шаг, который будет масштабироваться», — отметил он.

Федоров подчеркнул, что нужно учесть военные самолеты, радары и другие средства РЭБ, потому что 5G работают на определенных частотах и должна быть определенная совместимость.

«Поэтому мы над этим долго работали, тестировали с военными и будет определенный пилот», — сообщил министр.

Читайте также: Харьков и Бородянка присоединятся к тестированию 5G в Украине

Напомним

Ранее Федоров отметил, что к 2030 году Украина постепенно перейдет с 3G на современные стандарты связи, такие как 4G. Этот переход будет происходить поэтапно, чтобы не создавать резкие изменения для пользователей.

Новые технологии обеспечат более быстрый и более стабильный интернет, а также повысят эффективность работы сетей.