30 декабря 2025, 15:05

В начале года Кийосаки продал серебро ради инвестиций в биткойн, а теперь снова агитирует за вложения в металл

Известный инвестор и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки снова оказался в центре внимания из-за изменения своей риторики. Еще 11 месяцев назад он заявил о полном выходе из активов в серебре, чтобы переложить средства в биткойн. Однако теперь, когда цена металла обновила исторический максимум, Кийосаки прогнозирует ему безумный рост. Об этом пишет The Street.

Известный инвестор и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки снова оказался в центре внимания из-за изменения своей риторики.

Разворот стратегии: от продаж к новым прогнозам

Около года назад Кийосаки шокировал часть своих последователей заявлением о том, что продал свои запасы серебра, чтобы увеличить инвестиции в первую криптовалюту. Тогда он делал ставку на опережающую динамику цифровых активов.

Сегодня же, когда цена серебра на мировых рынках превысила $82 за унцию, инвестор изменил тон и фактически празднует победу «твердых активов». Он заявил, что нынешний рост цен — это только начало, и установил новую амбициозную цель для металла: $200 за унцию в 2026 году.

«Серебро более $70. Меня беспокоит, что это может сигнализировать о гиперинфляции через 5 лет, поскольку фальшивый доллар продолжает терять ценность», — прокомментировал он ситуацию.

Совет покупать все

Интересно, что несмотря на свой предыдущий выход из серебра, сейчас Кийосаки утверждает, что докупил металл сразу после последнего снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Теперь его инвестиционный совет выглядит как призыв скупать полный спектр защитных активов, не выбирая между физическими и цифровыми.

«Мое предложение неизменно… покупайте больше реального золота, серебра, биткойнов и Ethereum», — подчеркнул Кийосаки.

Главным аргументом остается политика центробанков: по мнению инвестора, «включение печатного станка» обесценит доллар, поэтому выиграют владельцы любых активов, эмиссию которых не может контролировать правительство.

Прав ли был Кийосаки, выбрав биткойн?

Если проанализировать доходность активов за последние 5 лет, то решение сделать ставку на крипту было математически оправданным, хотя серебро также показало впечатляющие результаты:

  • Биткойн: Вырос примерно на 233% (с $26 219 в декабре 2020 до ~$87 459 в декабре 2025).
  • Серебро: Выросло на 200% (с $26 до ~$80−83 за тот же период).

Криптовалюта все еще опережает металл по доходности, но серебро в последние месяцы стремительно сокращает этот разрыв, а биткоин за 11 месяцев наоборот подешевел почти на 5%. За последний месяц в диапазоне $84 000 — $94 000. Хотя в октябре первая криптовалюта достигла новой вершины $126 000.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Комментарии - 1

+
0
Перший Потужний
Перший Потужний
30 декабря 2025, 15:31
#
Достатньо почитати про те, за які кредитні кошти своїх збиткових компаній кійосакі влаштовував світові турне з своїм «бестцелєром» і стає зрозуміло одразу, який він «експерт») Він просто інфоциган, котрий вдало продав лопухав повітря) Його «знання» про інвестиції нульові) Тому і маємо картину, де він спочатку виходить з срібла, хоча довго «прогнозував» зростання срібла, щоб вкластися у біткоін, а коли біткоін просів, а срібло почало зростати, то він біжить в срібло))

Це рівень «інвестора» аля «по-українськи», тільки в нас такі «експерти» люблять продавати одну валюту коли вона падає, а купувати коли вона зростає, так і в кійосакі, біткоін просідає - він «прогнозує» шалене зростання сріблу, з котрого вийшов, щоб перекластися в біткоін, котрий в той час був на піках))
