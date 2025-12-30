Multi от Минфин
українська
Читати українською

30 декабря 2025, 14:15 Читати українською

Пенсии под угрозой: без идентификации выплаты могут быть остановлены после 31 декабря

Пенсионеры и получатели страховых выплат, временно находящиеся за пределами Украины или проживающие на временно оккупированных территориях, должны до 31 декабря пройти физическую идентификацию. Выполнение такого требования является предпосылкой для продления в 2026 году назначенных выплат. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Пенсионеры и получатели страховых выплат, временно находящиеся за пределами Украины или проживающие на временно оккупированных территориях, должны до 31 декабря пройти физическую идентификацию.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что делать, если пройти физическую идентификацию не удалось?

Если пенсионер или получатель страховых выплат не прошел физическую идентификацию в течение календарного года, это не является основанием для отмены решения о назначении пенсии или страховой выплаты.

Если в связи с не прохождением до 31 декабря 2025 года физическая идентификация выплата пенсии или страховой выплаты будет прекращена, то ее автоматически возобновят после прохождения такой идентификации.

Как проверить состоялась ли идентификация?

Проверить факт прохождения физической идентификации и дату прохождения последней идентификации можно, воспользовавшись на вебпортале электронных услуг или в мобильном приложении Пенсионного фонда Украины сервисом Моя идентификация.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

BigBend
BigBend
30 декабря 2025, 14:48
Дивовижно тільки, чому це не зроблено набагато раніше. Певно, зайві гроші на пенсії є. А на зарплати військовим ні.
