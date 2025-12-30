Multi от Минфин
30 декабря 2025, 13:14

Meta поглощает китайский AI-стартап Manus

Корпорация Meta официально объявила о приобретении стартапа Manus — разработчика искусственного интеллекта, основанного выходцами из Китая. Эта сделка стала очередным шагом техногиганта в ускорении интеграции передовых ИИ-технологий в свои платформы. Об этом сообщает Reuters 30 декабря.

Корпорация Meta официально объявила о приобретении стартапа Manus — разработчика искусственного интеллекта, основанного выходцами из Китая.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Цена вопроса и детали сделки

Хотя официально компании не раскрыли финансовые условия сделки, источник, непосредственно знакомый с ситуацией, сообщил Reuters, что стоимость сделки оценивается в диапазоне от $2 до $3 миллиардов.

Согласно планам Meta, компания будет управлять сервисами Manus и продавать их, а также интегрирует их разработки в свои продукты как для обычных потребителей, так и для бизнеса. В частности, технологии стартапа станут частью экосистемы Meta AI.

Чем известен Manus

Manus, который сейчас базируется в Сингапуре, ранее называли «следующим DeepSeek» (ссылаясь на громкий успех другой китайской АИ-модели). Стартап приобрел вирусную популярность в соцсети X (Twitter) ранее в этом году, представив продукт, который они назвали первым в мире «универсальным ИИ-агентом».

Ключевые особенности их технологии:

  • Автономность: Агент способен принимать решения и выполнять сложные задачи самостоятельно.
  • Меньше контроля: он требует значительно меньше текстовых подсказок (промптов) от человека по сравнению с обычными чат-ботами.
  • Производительность: Разработчики утверждают, что их агент превосходит по эффективности инструмент DeepResearch от OpenAI.

Инвесторы и геополитический маневр

Стоит отметить, что Manus имеет мощную поддержку инвесторов. Ранее в этом году стартап привлек $75 млн при оценке около $500 млн. Раунд финансирования возглавил известный американский венчурный фонд Benchmark. Среди других инвесторов — китайский интернет-гигант Tencent и фонд HSG.

Manus входит в число китайских компаний, которые в последние годы сменили свою юридическую прописку на Сингапур. Это стратегический шаг: переезд в ориентированный на торговлю город-государство помогает снизить риски блокирования операций из-за геополитической напряженности между США и Китаем.

Разница между АИ-агентом и чат-ботом

Важно понимать технологическое отличие продукта Manus. Большинство пользователей привыкли к чат-ботам (например, базовые версии ChatGPT или Gemini), которые работают в режиме «вопрос-ответ». Они пассивны: вы задаете вопрос — они генерируют текст.

ИИ-агент, который разрабатывает Manus, — это активная система. Агент не просто разговаривает, он действует. Он может самостоятельно разбить большую задачу на подзадачи, использовать инструменты (браузер, редактор кода, таблицы), анализировать промежуточные результаты и корректировать свои действия без участия человека. Например, вместо того, чтобы просто написать план путешествия, агент может сам зайти на сайты, сравнить цены, проверить наличие билетов и даже забронировать их, если ему предоставить соответствующие права доступа.

Почему это важно

Приобретение Manus свидетельствует о том, что Meta не собирается уступать лидерство OpenAI (создателям ChatGPT) или Google. Компания Марка Цукерберга готова тратить миллиарды на готовые решения, чтобы быстро интегрировать самые современные технологии.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
