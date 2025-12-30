АI, камера и онлайн: как изменится экзамен на водительское удостоверение с 2026 года

В 2026 году Министерство цифровой трансформации планирует запуск теоретического экзамена на водительское удостоверение онлайн с использованием AI. Об этом заявил глава министерства Михаил Федоров.

Как изменится экзамен

«Мечтаю, чтобы мы сделали сдачу экзамена на водительское удостоверение онлайн. На сегодняшний день уже есть достаточное количество сервисов, которые построены на АІ. Там есть контроль ваших глаз, экрана, чтобы вы не подсматривали и не списывали. Онлайн экзамены — это и борьба с коррупцией», — отметил Федоров.

Федоров надеется, что Министерство внутренних дел поддержит это, и Минцифры сможет запустить подобную услугу в 2026 году.