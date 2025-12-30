Кабмин передаст 112 объектов недвижимости для расселения ВПЛ

Государство передает объекты недвижимости и арестованные находящиеся в управлении АРМА активы для расселения внутренне перемещенных лиц. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Что отдадут переселенцам

В первом списке 112 объектов — жилые дома совместного проживания, гостиничные и офисные помещения, а также здания общественного назначения, расположенные в разных регионах Украины.

До конца января эти помещения будут распределены между органами, которые занимаются ВПЛ, а пользоваться жильем люди смогут уже в первом квартале 2026 года.

Кроме того, правительство поручило Министерству образования и науки пересмотреть неиспользованные объекты в образовательном процессе за последний год и передать их для нужд ВПЛ.

Следующий этап предполагает, что в течение месяца министерства, государственные компании, ОВА и АРМА согласуют дополнительный список объектов, которые можно привлечь для расселения переселенцев.