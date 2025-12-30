Стресс-тестирование: НБУ назвал банки, которым нужна докапитализация

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что означает оценка устойчивости

Оценка устойчивости в разрезе банков предполагает оценку качества активов (AQR) для всех банков, экстраполяцию результатов AQR в случае обнаружения большого количества ошибок в оценке пруденциальных резервов по кредитам, а для крупнейших банков — еще и стресс-тестирование.

Сценарии стресс-тестирование

В этом году НБУ вернулся к довоенной практике стресс-тестирования с использованием двух макроэкономических сценариев — базового и неблагоприятного. Стресс-тестировалось 21 финучреждение, на которые в общей сложности приходится более 90% активов банковской системы.

Как справились банки

По результатам стресс-тестирования в 2025 году общий объем капитала банков рос по обеим сценариям, тогда как в 2021 году капитал системы в целом снижался в неблагоприятном сценарии. По сравнению с результатами оценки устойчивости к полномасштабному вторжению, снизилось количество банков, для которых установлены повышенные требования к достаточности капитала.

Так, по базовому макроэкономическому сценарию повышенный уровень достаточности капитала был установлен только для шести финучреждений, совокупно имеющих 5% активов сектора: Кредит Днепр, Таскомбанк, ВСТ банк, А-банк, банк Львов и Правэкс.

По неблагоприятному сценарию повышенный необходимый уровень нормативов достаточности капитала был установлен для девяти банков с совокупной долей 18% активов сектора. Кроме шести названных финучреждений, это государственные Укрэксимбанк и Сенс Банк и частный МТБ Банк.

В этом году 12 банков прошли стресс-тестирование без установления необходимых уровней достаточности капитала: государственные Приватбанк, Ощадбанк и Укргазбанк, финучреждения с иностранным капиталом Райффайзен банк, УкрСиббанк, Креди Агриколь банк, ОТП банк, Прокредитбанк, Кредобанк, а также частные ПУМБ.

Все банки, которым установлена потребность в капитале, уже выполняют согласованные с Национальным банком программы реструктуризации. Эти программы в основном содержат меры, которые уменьшают уязвимость банков к рискам и, соответственно, позволяют снизить необходимые нормативы достаточности капитала. Они не предусматривали докапитализацию собственниками, однако содержали планы нарастить капитал за счет прибылей.

По результатам выполнения программ реструктуризации финучреждения должны достичь необходимых уровней достаточности капитала, определенных по базовому сценарию, до конца этого года, а по неблагоприятному — до октября 2026 года.