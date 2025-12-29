НБУ выпустил золотую памятную монету, посвященную Архистратигу Михаилу

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 декабря 2025, 16:05 Читати українською

НБУ выпустил золотую памятную монету, посвященную Архистратигу Михаилу

Национальный банк выпустил памятную монету, посвященную Архистратигу Михаилу, но теперь — в золоте. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк выпустил памятную монету, посвященную Архистратигу Михаилу, но теперь — в золоте.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно о монете

Монета имеет номинал в 20 гривен и изготовлена из золота 900 пробы.

На аверсе на фоне паттерна из ММ-14 («Рисунок маскировочного образца 2014 года», известного также под неофициальными названиями «Пиксель» и «Украинский пиксель») изображен стилизованный лавровый венок, символизирующий славу и победу.

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображена Архистратига Михаила; справа и слева расположены стилизованные силуэты воинов Вооруженных Сил Украины, вертолеты и противотанковые ежи, композиционно подчеркивающие борьбу за сохранение независимости. По кругу надпись: …ЗА НАС И ДУШИ ПРАВЕДНЫХ, И СИЛА АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА (строки из поэмы Т. Г. Шевченко «Гайдамаки»).

Тираж — до 10 000 штук.

Читайте также: НБУ представил серебряную памятную монету, посвященную Архистратигу Михаилу (фото)

Когда можно приобрести

Реализация памятной монеты в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами начнется в январе 2026 года.

Напомним

24 декабря 2024 года Национальный банк выпустил памятную монету, посвященную Архистратигу Михаилу. Она имеет номинал в 10 гривен и изготовлена из серебра 999 пробы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
PashaKyl
PashaKyl
29 декабря 2025, 16:10
#
Ни вес монеты ни стоимости. Статья ни о чем!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Олександр Міщенко и 20 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами