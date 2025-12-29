НБУ выпустил золотую памятную монету, посвященную Архистратигу Михаилу

Национальный банк выпустил памятную монету, посвященную Архистратигу Михаилу, но теперь — в золоте. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Что известно о монете

Монета имеет номинал в 20 гривен и изготовлена из золота 900 пробы.

На аверсе на фоне паттерна из ММ-14 («Рисунок маскировочного образца 2014 года», известного также под неофициальными названиями «Пиксель» и «Украинский пиксель») изображен стилизованный лавровый венок, символизирующий славу и победу.

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображена Архистратига Михаила; справа и слева расположены стилизованные силуэты воинов Вооруженных Сил Украины, вертолеты и противотанковые ежи, композиционно подчеркивающие борьбу за сохранение независимости. По кругу надпись: …ЗА НАС И ДУШИ ПРАВЕДНЫХ, И СИЛА АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА (строки из поэмы Т. Г. Шевченко «Гайдамаки»).

Тираж — до 10 000 штук.

Когда можно приобрести

Реализация памятной монеты в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами начнется в январе 2026 года.

24 декабря 2024 года Национальный банк выпустил памятную монету, посвященную Архистратигу Михаилу. Она имеет номинал в 10 гривен и изготовлена из серебра 999 пробы.