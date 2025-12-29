Курс валют в понедельник: доллар и евро дорожают

В понедельник, 29 декабря, на наличном рынке средний курс доллара прибавил 5 копеек в покупке и 4 копейки в продаже. Евро в покупке подорожал на 3 копейки, а в продаже на 5 копеек.

Валютный рынок

Средний курс доллара прибавил в покупке и продаже 7 копеек. Евро подорожал на 9 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,85−42,31 грн. Евро покупают за 49,30 грн, а продают за 49,95 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,15−42,25, евро — 49,79−49,97 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,10−42,14 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,59−49,62 грн/евро.

