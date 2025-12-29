Multi от Минфин
29 декабря 2025, 10:18 Читати українською

Прогноз рынка на 29 декабря 2025г. — 02 января 2026г

Прошедшая неделя прошла на фоне постепенного снижения ликвидности перед рождественскими праздниками и ограниченного числа значимых макроэкономических публикаций. Как отмечают в брокерской компании XFINE, основное внимание рынков было сосредоточено на данных из США, включая обновленные оценки ВВП за Q3 и показатели инфляции PCE, опубликованные 23−24 декабря. Эти релизы задали общий тон торгов, однако в условиях тонкого рынка ценовые движения нередко усиливались за счет позиционирования и фиксации прибыли к концу года.

Прошедшая неделя прошла на фоне постепенного снижения ликвидности перед рождественскими праздниками и ограниченного числа значимых макроэкономических публикаций.

💶 EUR/USD

Пара EUR/USD завершила неделю с приростом в 63 пункта (1.1771 против 1.1708 неделей ранее) и полностью оправдала наш умеренно-бычий прогноз. В ближайшие дни возможен повторный тест зоны сопротивления 1.1800−1.1820. От этой области может сформироваться откат в направлении 1.1700, при этом более глубокая коррекция нацелится на 1.1650−1.1680, и далее к 1.1575−1.1615. Уверенный пробой 1.1800−1.1820 откроет путь к 1.1900−1.1915 и к 1.2000. Нужно иметь в виду, что в праздничные дни ценовые колебания могут быть искажены низкой ликвидностью, поэтому пробои уровней следует рассматривать с осторожностью, если они не подтверждаются дальнейшим движением.

💹 BTC/USD

Биткойн завершил пятницу 26 декабря вблизи отметки 87,400, оставаясь в пределах узкого диапазона консолидации 86,360−90,580. В начале нового года ключевым фактором остается ликвидность, поэтому резкие импульсы возможны даже при отсутствии значимых новостных поводов. Волатильность может быть расширена до диапазона 83,800−94,500. Для отмены медвежьего сценария и возобновления устойчивого роста необходимо закрепление пары выше зоны 95,000−100,000, однако, пока это кажется маловероятным. В случае пробоя поддержки 83,800, следующей медвежьей целью станет 80,540.

🛢 Brent

Наш прогноз по нефти полностью оправдался. На минувшей неделе Brent на фоне «предрождественской» атаки быков поднялась к 62.17 долларов за баррель, после чего продавцы резко развернули рынок, опустив котировки к 60.10, закрытие состоялось на уровне 60.39. Напомним, что 16 декабря цена впервые с мая опускалась ниже 60.00, и этот уровень остается ключевой зоной поддержки/сопротивления. В ближайшей перспективе возможен отскок к 61.50−63.00 с риском возврата к 60.00 и далее — к 58.50 и к минимуму года 58.17. Закрепление выше 65.00−66.00 отменит медвежий сценарий и откроет путь к восстановлению в район 69.00−70.00.

🥇 XAU/USD

То, о чем неоднократно предупреждали аналитики XFINE, свершилось — 23 декабря золото достигло 4,500 долларов за унцию и закрыла неделю на уровне 4,532, сохраняя уверенный восходящий тренд. В условиях пониженной ликвидности коррекционные откаты могут быть быстрыми, однако спрос может оставаться устойчивым, пока удерживаются ключевые уровни поддержки. Возможна краткосрочная коррекция в направлении 4,350−4,380. Тогда как пробой ниже 4,250 на время отменит бычий сценарий и укажет на риск более глубокой коррекции — к 4,170−4,200. При возобновлении роста задачей быков на Q1 2026 станет достижение высоты 4,700, а в случае благоприятной макро-обстановки — 5,000.

📈 Заключение

На предстоящей неделе глобальный экономический календарь практически пуст, поскольку финансовые рынки работают с существенно сниженной активностью из-за праздников, а центральные банки и статистические службы большинства стран закрыты или публикуют минимум данных.

Базовый сценарий: нейтральный с умеренно бычьим уклоном, пока EUR/USD остается выше зоны 1.1680−1.1700. Для BTC/USD — нейтральный в пределах диапазона консолидации, для Brent — нейтральный с умеренно медвежьим уклоном. Для XAU/USD — бычий, с покупкой на отскоках от 4,350−4,380 и 4.250.

Аналитический отдел XFINE

Источник: Минфин
Новости по теме
