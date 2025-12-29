Bitunix вошла в топ-7 бирж мира по объему торгов в отчете CoinGlass за 2025 год

Bitunix , самая быстрорастущая криптовалютная биржа в мире, заняла 7-е место по объему торгов и 10-е место по открытому интересу в мире в 2025 году, согласно последнему годовому отчету CoinGlass. Эти рейтинги знаменуют собой важную веху, поскольку Bitunix отмечает свою четвертую годовщину, и подчеркивают постоянный рост и популярность платформы среди трейдеров.

Bitunix заняла 7-е место по объему торговли деривативами. Источник: CoinGlass

Годовой отчет CoinGlass по криптовалютным деривативам за 2025 год показывает, что биржа Bitunix не только участвует в рынке, но и активно его формирует. Объем торгов отражает частоту взаимодействия трейдеров с платформой, а открытый интерес указывает на объем риска, связанного с текущими контрактами. Вхождение в десятку лидеров по обоим показателям свидетельствует о том, что рост Bitunix является стабильным, устойчивым и основанным на реальной рыночной активности, а не на краткосрочных всплесках.

Рынок криптовалютных деривативов значительно расширился в 2025 году. Cointelegraph, ссылаясь на данные CoinGlass, сообщил, что общий объем торгов криптовалютными деривативами в мире достиг примерно 85,7 трлн долларов за год. В среднем объем торгов на рынке составлял 264,5 млрд долларов в день, а в пиковые дни достигал 748,3 млрд долларов. Такая активность подчеркивает важность ликвидности, скорости исполнения и управления рисками в торговле. Результаты Bitunix в этой среде свидетельствуют о том, что компания успешно удовлетворяет потребности трейдеров, работающих на рынках с большими объемами.

Постоянное расширение, подкрепленное данными и доверием пользователей

За последние три года Bitunix неуклонно укрепляла свое присутствие в секторе криптовалютных деривативов. В 2023 году биржа привлекла внимание таких платформ, отслеживающих состояние отрасли, как CoinMarketCap и CoinGecko. В 2024 году Similarweb отметила Bitunix как одну из самых быстрорастущих криптовалютных бирж в мире, сообщив о 472-процентном увеличении посещений веб-сайта по сравнению с предыдущим годом, которое достигло 46,4 миллиона.

Bitunix.com заняла 3-е место в мире по росту посещаемости в 2024 году по сравнению с 2023 годом, достигнув 46,4 млн посещений и 472% роста по сравнению с предыдущим годом. Источник: Similarweb

Этот рост отражает увеличение ликвидности, более высокую торговую активность и платформу, которая продолжает привлекать как новых, так и опытных трейдеров, подтверждая ориентацию платформы на предоставление надежной и отзывчивой торговой среды.

«Это фантастическая новость, которая пришла как раз в 4-ю годовщину основания Bitunix. Мы проделали серьезную работу и приложили чрезвычайные усилия, и теперь пожинаем плоды. Наша серьезность нашла отражение, и пользователи это увидели, поэтому мы уже входим в число лучших бирж», — сказал Стивен Гу, директор по стратегии Bitunix. «Однако мы не остановимся на достигнутом; эти 4 плодотворных года — только начало долгого пути, который предстоит пройти», — добавил он.

В перспективе до 2026 года биржа Bitunix намерена продолжать уделять особое внимание улучшению торгового опыта, углублению ликвидности и расширению своего глобального присутствия. Биржа взяла на себя обязательство улучшать глубину продуктов и функции платформы, сохраняя при этом безопасность и надежность в качестве основных приоритетов.

В честь своего четвертого юбилея Bitunix запустила кампанию Ultra 4ward, предлагая трейдерам возможность побороться за долю от 4 000 000 USDT в виде вознаграждений, включая торговые бонусы и крупные призы. Кампания отражает постоянное стремление платформы привлекать торговое сообщество и вознаграждать лояльных пользователей.

О Bitunix

Bitunix — это глобальная биржа криптовалютных деривативов, которой доверяют более 3 миллионов пользователей из более чем 100 стран. Платформа стремится обеспечить прозрачную, соответствующую требованиям и безопасную торговую среду для каждого пользователя. Bitunix предлагает быструю регистрацию и удобную систему верификации, поддерживаемую обязательной процедурой KYC, чтобы обеспечить безопасность и соответствие требованиям. Благодаря глобальным стандартам защиты через Proof of Reserves (POR) и Bitunix Care Fund, Bitunix уделяет приоритетное внимание доверию пользователей и безопасности средств. Система графиков K-Line Ultra обеспечивает беспроблемную торговлю как для начинающих, так и для опытных трейдеров, а кредитное плечо до 200x и высокая ликвидность делают Bitunix одной из самых динамичных платформ на рынке.