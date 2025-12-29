Bitunix вошла в топ-7 бирж мира по объему торгов в отчете CoinGlass за 2025 год

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 декабря 2025, 11:40 Читати українською

Bitunix вошла в топ-7 бирж мира по объему торгов в отчете CoinGlass за 2025 год

Bitunix, самая быстрорастущая криптовалютная биржа в мире, заняла 7-е место по объему торгов и 10-е место по открытому интересу в мире в 2025 году, согласно последнему годовому отчету CoinGlass. Эти рейтинги знаменуют собой важную веху, поскольку Bitunix отмечает свою четвертую годовщину, и подчеркивают постоянный рост и популярность платформы среди трейдеров.

Bitunix, самая быстрорастущая криптовалютная биржа в мире, заняла 7-е место по объему торгов и 10-е место по открытому интересу в мире в 2025 году, согласно последнему годовому отчету CoinGlass.

Bitunix заняла 7-е место по объему торговли деривативами. Источник: CoinGlass

Годовой отчет CoinGlass по криптовалютным деривативам за 2025 год показывает, что биржа Bitunix не только участвует в рынке, но и активно его формирует. Объем торгов отражает частоту взаимодействия трейдеров с платформой, а открытый интерес указывает на объем риска, связанного с текущими контрактами. Вхождение в десятку лидеров по обоим показателям свидетельствует о том, что рост Bitunix является стабильным, устойчивым и основанным на реальной рыночной активности, а не на краткосрочных всплесках.

Рынок криптовалютных деривативов значительно расширился в 2025 году. Cointelegraph, ссылаясь на данные CoinGlass, сообщил, что общий объем торгов криптовалютными деривативами в мире достиг примерно 85,7 трлн долларов за год. В среднем объем торгов на рынке составлял 264,5 млрд долларов в день, а в пиковые дни достигал 748,3 млрд долларов. Такая активность подчеркивает важность ликвидности, скорости исполнения и управления рисками в торговле. Результаты Bitunix в этой среде свидетельствуют о том, что компания успешно удовлетворяет потребности трейдеров, работающих на рынках с большими объемами.

Постоянное расширение, подкрепленное данными и доверием пользователей

За последние три года Bitunix неуклонно укрепляла свое присутствие в секторе криптовалютных деривативов. В 2023 году биржа привлекла внимание таких платформ, отслеживающих состояние отрасли, как CoinMarketCap и CoinGecko. В 2024 году Similarweb отметила Bitunix как одну из самых быстрорастущих криптовалютных бирж в мире, сообщив о 472-процентном увеличении посещений веб-сайта по сравнению с предыдущим годом, которое достигло 46,4 миллиона.

Bitunix.com заняла 3-е место в мире по росту посещаемости в 2024 году по сравнению с 2023 годом, достигнув 46,4 млн посещений и 472% роста по сравнению с предыдущим годом. Источник: Similarweb

Этот рост отражает увеличение ликвидности, более высокую торговую активность и платформу, которая продолжает привлекать как новых, так и опытных трейдеров, подтверждая ориентацию платформы на предоставление надежной и отзывчивой торговой среды.

«Это фантастическая новость, которая пришла как раз в 4-ю годовщину основания Bitunix. Мы проделали серьезную работу и приложили чрезвычайные усилия, и теперь пожинаем плоды. Наша серьезность нашла отражение, и пользователи это увидели, поэтому мы уже входим в число лучших бирж», — сказал Стивен Гу, директор по стратегии Bitunix. «Однако мы не остановимся на достигнутом; эти 4 плодотворных года — только начало долгого пути, который предстоит пройти», — добавил он.

В перспективе до 2026 года биржа Bitunix намерена продолжать уделять особое внимание улучшению торгового опыта, углублению ликвидности и расширению своего глобального присутствия. Биржа взяла на себя обязательство улучшать глубину продуктов и функции платформы, сохраняя при этом безопасность и надежность в качестве основных приоритетов.

В честь своего четвертого юбилея Bitunix запустила кампанию Ultra 4ward, предлагая трейдерам возможность побороться за долю от 4 000 000 USDT в виде вознаграждений, включая торговые бонусы и крупные призы. Кампания отражает постоянное стремление платформы привлекать торговое сообщество и вознаграждать лояльных пользователей.

Чтобы принять участие в кампании, посвященной 4-й годовщине Bitunix, перейдите по этой ссылке.

О Bitunix

Bitunix — это глобальная биржа криптовалютных деривативов, которой доверяют более 3 миллионов пользователей из более чем 100 стран. Платформа стремится обеспечить прозрачную, соответствующую требованиям и безопасную торговую среду для каждого пользователя. Bitunix предлагает быструю регистрацию и удобную систему верификации, поддерживаемую обязательной процедурой KYC, чтобы обеспечить безопасность и соответствие требованиям. Благодаря глобальным стандартам защиты через Proof of Reserves (POR) и Bitunix Care Fund, Bitunix уделяет приоритетное внимание доверию пользователей и безопасности средств. Система графиков K-Line Ultra обеспечивает беспроблемную торговлю как для начинающих, так и для опытных трейдеров, а кредитное плечо до 200x и высокая ликвидность делают Bitunix одной из самых динамичных платформ на рынке.

Источник: Минфин
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами