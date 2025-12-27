Выплаты за два месяца: украинцам насчитают «Национальный кэшбек» уже в эти выходные

Выплаты «Национального кэшбека» за октябрь и ноябрь 2025 года поступят на карточки граждан уже в эти выходные, 27−28 декабря. Об этом сообщает пресс-служба «Дии».

Главная особенность этого начисления — средства за оба месяца придут одним общим платежом.

Отмечается, что за эти два месяца украинцы купили товаров национального производителя более чем на 10 млрд гривен и свой кэшбек получат более 4 млн покупателей.

386 тысяч товаров и 33 тысяч торговых точек уже официально присоединились к программе.

Вырученные средства можно потратить на:

Оплата коммунальных услуг;

Покупку лекарств и книг;

Оплата почтовых услуг;

Донаты в поддержку Сил обороны Украины.

В скором времени пользователи смогут также тратить кэшбек на продукты питания украинского производства (кроме подакцизных товаров).

Что дает программа

Программа возвращает покупателю 10% от стоимости товаров украинского производства. Проверить товар можно с помощью сканера в приложении «Дия» или на сайте «Сделано в Украине».