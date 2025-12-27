Готова ли компания Solana к восстановлению? Цена акций SOL приближается к $140 после падения

В настоящее время акции Solana (SOL) торгуются примерно в диапазоне $122−123. После волатильного месяца наблюдаются признаки умеренной консолидации. Актив столкнулся с нисходящим давлением, упав примерно на 16% с максимумов начала декабря около $145, на фоне общей осторожности рынка (индекс страха и жадности находится на уровне крайней степени страха). Однако краткосрочные технические индикаторы указывают на потенциальный отскок, с сигналами на покупку на коротких скользящих средних и небольшим положительным импульсом MACD.

Анализ цен за последние 7 дней свидетельствует о снижении тренда и его стабилизации:

Дата Открыть Высокий Низкий Закрывать 25 декабря 2025 г. $122,46 $124,19 $119,90 $119,95 24 декабря 2025 г. $123,86 $124,11 $120,78 $122,46 23 декабря 2025 г. $125,80 $126,73 $122,33 $123,86 22 декабря 2025 г. $125,99 $128,39 $124,41 $125,80 21 декабря 2025 г. $125,81 $126,46 $123,60 $125,99 20 декабря 2025 г. $126,19 $126,76 $125,39 $125,81 19 декабря 2025 г. $119,57 $127,51 $117,80 $126,19

Ключевые технические индикаторы (по состоянию на конец декабря 2025 года):

Индикатор Ценить Сигнал СМА (5−50) Цена выше рыночной на краткосрочный период. Купить СМА (100−200) Цена ниже/близка к цене Нейтральный/Продать РСИ (14) ~38−56 Нейтральный MACD (12,26) Слегка положительный (~0,08) Купить Стохастический RSI ~77 Перекупленность (осторожно)

Структура указывает на нейтральный или бычий краткосрочный импульс, но в долгосрочной перспективе сохраняется осторожность. Поддержка находится около $120, сопротивление — на уровне $125−130.

Еженедельный прогноз (27 декабря 2025 г. — 2 января 2026 г.):

Прогнозы от Cryptona указывают на ограниченный потенциал роста в ближайшей перспективе, при этом SOL, вероятно, будет находиться в диапазоне от $121−125 потенциально достигая $122,42−124,97 к началу января (рост на 0,4−2%). Это предполагает стабилизацию на текущих уровнях, подкрепленную краткосрочными сигналами к покупке. Бычьи катализаторы (например, рост DeFi или модернизация сети) могут подтолкнуть к дальнейшему росту от $130 При этом медвежье давление может протестировать уровень $118−120. В месячном прогнозе потенциальный рост до ~$132−137 к концу января. Это спекулятивная информация — криптовалюта остается крайне волатильной; всегда проводите собственное исследование, а не давайте финансовых рекомендаций.

