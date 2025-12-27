В настоящее время акции Solana (SOL) торгуются примерно в диапазоне $122−123. После волатильного месяца наблюдаются признаки умеренной консолидации. Актив столкнулся с нисходящим давлением, упав примерно на 16% с максимумов начала декабря около $145, на фоне общей осторожности рынка (индекс страха и жадности находится на уровне крайней степени страха). Однако краткосрочные технические индикаторы указывают на потенциальный отскок, с сигналами на покупку на коротких скользящих средних и небольшим положительным импульсом MACD.
Готова ли компания Solana к восстановлению? Цена акций SOL приближается к $140 после падения
Анализ цен за последние 7 дней свидетельствует о снижении тренда и его стабилизации:
|
Дата
|
Открыть
|
Высокий
|
Низкий
|
Закрывать
|
25 декабря 2025 г.
|
$122,46
|
$124,19
|
$119,90
|
$119,95
|
24 декабря 2025 г.
|
$123,86
|
$124,11
|
$120,78
|
$122,46
|
23 декабря 2025 г.
|
$125,80
|
$126,73
|
$122,33
|
$123,86
|
22 декабря 2025 г.
|
$125,99
|
$128,39
|
$124,41
|
$125,80
|
21 декабря 2025 г.
|
$125,81
|
$126,46
|
$123,60
|
$125,99
|
20 декабря 2025 г.
|
$126,19
|
$126,76
|
$125,39
|
$125,81
|
19 декабря 2025 г.
|
$119,57
|
$127,51
|
$117,80
|
$126,19
Ключевые технические индикаторы (по состоянию на конец декабря 2025 года):
|
Индикатор
|
Ценить
|
Сигнал
|
СМА (5−50)
|
Цена выше рыночной на краткосрочный период.
|
Купить
|
СМА (100−200)
|
Цена ниже/близка к цене
|
Нейтральный/Продать
|
РСИ (14)
|
~38−56
|
Нейтральный
|
MACD (12,26)
|
Слегка положительный (~0,08)
|
Купить
|
Стохастический RSI
|
~77
|
Перекупленность (осторожно)
Структура указывает на нейтральный или бычий краткосрочный импульс, но в долгосрочной перспективе сохраняется осторожность. Поддержка находится около $120, сопротивление — на уровне $125−130.
Еженедельный прогноз (27 декабря 2025 г. — 2 января 2026 г.):
Прогнозы от Cryptona указывают на ограниченный потенциал роста в ближайшей перспективе, при этом SOL, вероятно, будет находиться в диапазоне от $121−125 потенциально достигая $122,42−124,97 к началу января (рост на 0,4−2%). Это предполагает стабилизацию на текущих уровнях, подкрепленную краткосрочными сигналами к покупке. Бычьи катализаторы (например, рост DeFi или модернизация сети) могут подтолкнуть к дальнейшему росту от $130 При этом медвежье давление может протестировать уровень $118−120. В месячном прогнозе потенциальный рост до ~$132−137 к концу января. Это спекулятивная информация — криптовалюта остается крайне волатильной; всегда проводите собственное исследование, а не давайте финансовых рекомендаций.
В то время как Solana продолжает обеспечивать быстрые и недорогие транзакции в DeFi и игровой индустрии, на стыке криптовалют и киберспорта появляются интересные проекты. Один из наиболее ярких примеров —XYZVerse ($XYZ), новаторский мемкоин, основанный на спорте, сочетающий мем-культуру с реальной пользой благодаря своей революционной лиге CS2 и более широкой экосистеме.
XYZVerse: Революция в мире криптовалют и игр в 2025 году
XYZVerse собрала более $15,5 миллионов В рамках продолжающейся предварительной продажи (приближающейся к целевой сумме в 16 миллионов, в настоящее время на 18-м этапе, завершено примерно на 98%), цена токена $XYZ составляет приблизительно $0,00715 (следующий этап повышения до ~$0,0093, целевая цена) Объявление за $0,1 (для получения огромной потенциальной прибыли). Созданный на основе Binance Smart Chain (контракт: 0xD75Ab4b69F2eDfb072fDFD7e2D15a875f95Ae5ae), он прошел аудит, верификацию KYC и обладает сильной токеномикой: общий объем предложения 100 млрд, 17,13% дефляционного сжигания и Revenue Router, направляющий доход платформы на прозрачные выкупы/сжигания в блокчейне.
Лига Counter-Strike 2 это первое в мире киберспортивное соревнование, проводимое в блокчейне, в котором участвуют 10 команд, состоящих из 3 лидеров мнений, 1 основателя проекта и 1 игрока из сообщества (через лотерею для обладателей Access Pass). Соревнования проходят по стандартным правилам 5 на 5 MR12, с возможностью настройки конфиденциальности (скрытое участие) для создателей контента. Огромный призовой фонд превышает $5,5 млн (Базовая сумма 500 000 USDT + 5 млн токенов $XYZ, плюс 10% от продаж Access Pass, начисляемых на постоянной основе).
Ape на ранней стадии — реальная польза сочетается с огромным ажиотажем! 🚀
Пропуск доступа (100 USDT) — ваш входной билет, открывающий доступ к:
- Карта избирательных прав
- Прогнозы на матчи и награды
- Видео по запросу/повторы
- Эксклюзивные цифровые коллекционные предметы
- Участие в лотерее вместе с криптоинфлюенсерами
Помимо CS2, XYZVerse — это многофункциональная киберспортивная платформа, ориентированная на практическое применение, с возможностью стейкинга, управления, торговой площадкой для моментов/косметики, центрами для проведения соревнований и обеспечением устойчивости после TGE (10% прибыли партнеров, таких как bookmaker.XYZ, направляется на выкуп криптовалюты). В план развития до 2026 года входят маршрутизаторные контракты, мобильное приложение, кроссчейн-функции и многое другое.
Благодаря реальным источникам дохода, партнерствам (Polygon, Gnosis) и ажиотажу, созданному сообществом, XYZVerse выделяется как мемкоин с реальной продуктовой поддержкой, что обеспечивает ему устойчивый рост по мере сближения киберспорта и криптовалют.
Не упустите этот шанс —Присоединяйтесь к предварительной продаже XYZVerse прямо сейчас! перед финальными этапами и TGE!