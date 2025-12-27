Готова ли компания Solana к восстановлению? Цена акций SOL приближается к $140 после падения

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 декабря 2025, 9:00 Читати українською

Готова ли компания Solana к восстановлению? Цена акций SOL приближается к $140 после падения

В настоящее время акции Solana (SOL) торгуются примерно в диапазоне $122−123. После волатильного месяца наблюдаются признаки умеренной консолидации. Актив столкнулся с нисходящим давлением, упав примерно на 16% с максимумов начала декабря около $145, на фоне общей осторожности рынка (индекс страха и жадности находится на уровне крайней степени страха). Однако краткосрочные технические индикаторы указывают на потенциальный отскок, с сигналами на покупку на коротких скользящих средних и небольшим положительным импульсом MACD.

В настоящее время акции Solana (SOL) торгуются примерно в диапазоне $122−123.

Анализ цен за последние 7 дней свидетельствует о снижении тренда и его стабилизации:

Дата

Открыть

Высокий

Низкий

Закрывать

25 декабря 2025 г.

$122,46

$124,19

$119,90

$119,95

24 декабря 2025 г.

$123,86

$124,11

$120,78

$122,46

23 декабря 2025 г.

$125,80

$126,73

$122,33

$123,86

22 декабря 2025 г.

$125,99

$128,39

$124,41

$125,80

21 декабря 2025 г.

$125,81

$126,46

$123,60

$125,99

20 декабря 2025 г.

$126,19

$126,76

$125,39

$125,81

19 декабря 2025 г.

$119,57

$127,51

$117,80

$126,19

Ключевые технические индикаторы (по состоянию на конец декабря 2025 года):

Индикатор

Ценить

Сигнал

СМА (5−50)

Цена выше рыночной на краткосрочный период.

Купить

СМА (100−200)

Цена ниже/близка к цене

Нейтральный/Продать

РСИ (14)

~38−56

Нейтральный

MACD (12,26)

Слегка положительный (~0,08)

Купить

Стохастический RSI

~77

Перекупленность (осторожно)

Структура указывает на нейтральный или бычий краткосрочный импульс, но в долгосрочной перспективе сохраняется осторожность. Поддержка находится около $120, сопротивление — на уровне $125−130.

Еженедельный прогноз (27 декабря 2025 г. — 2 января 2026 г.):

Прогнозы от Cryptona указывают на ограниченный потенциал роста в ближайшей перспективе, при этом SOL, вероятно, будет находиться в диапазоне от $121−125 потенциально достигая $122,42−124,97 к началу января (рост на 0,4−2%). Это предполагает стабилизацию на текущих уровнях, подкрепленную краткосрочными сигналами к покупке. Бычьи катализаторы (например, рост DeFi или модернизация сети) могут подтолкнуть к дальнейшему росту от $130 При этом медвежье давление может протестировать уровень $118−120. В месячном прогнозе потенциальный рост до ~$132−137 к концу января. Это спекулятивная информация — криптовалюта остается крайне волатильной; всегда проводите собственное исследование, а не давайте финансовых рекомендаций.

В то время как Solana продолжает обеспечивать быстрые и недорогие транзакции в DeFi и игровой индустрии, на стыке криптовалют и киберспорта появляются интересные проекты. Один из наиболее ярких примеров —XYZVerse ($XYZ), новаторский мемкоин, основанный на спорте, сочетающий мем-культуру с реальной пользой благодаря своей революционной лиге CS2 и более широкой экосистеме.

XYZVerse: Революция в мире криптовалют и игр в 2025 году

XYZVerse собрала более $15,5 миллионов В рамках продолжающейся предварительной продажи (приближающейся к целевой сумме в 16 миллионов, в настоящее время на 18-м этапе, завершено примерно на 98%), цена токена $XYZ составляет приблизительно $0,00715 (следующий этап повышения до ~$0,0093, целевая цена) Объявление за $0,1 (для получения огромной потенциальной прибыли). Созданный на основе Binance Smart Chain (контракт: 0xD75Ab4b69F2eDfb072fDFD7e2D15a875f95Ae5ae), он прошел аудит, верификацию KYC и обладает сильной токеномикой: общий объем предложения 100 млрд, 17,13% дефляционного сжигания и Revenue Router, направляющий доход платформы на прозрачные выкупы/сжигания в блокчейне.

Лига Counter-Strike 2 это первое в мире киберспортивное соревнование, проводимое в блокчейне, в котором участвуют 10 команд, состоящих из 3 лидеров мнений, 1 основателя проекта и 1 игрока из сообщества (через лотерею для обладателей Access Pass). Соревнования проходят по стандартным правилам 5 на 5 MR12, с возможностью настройки конфиденциальности (скрытое участие) для создателей контента. Огромный призовой фонд превышает $5,5 млн (Базовая сумма 500 000 USDT + 5 млн токенов $XYZ, плюс 10% от продаж Access Pass, начисляемых на постоянной основе).

Ape на ранней стадии — реальная польза сочетается с огромным ажиотажем! 🚀

Пропуск доступа (100 USDT) — ваш входной билет, открывающий доступ к:

  • Карта избирательных прав
  • Прогнозы на матчи и награды
  • Видео по запросу/повторы
  • Эксклюзивные цифровые коллекционные предметы
  • Участие в лотерее вместе с криптоинфлюенсерами

Помимо CS2, XYZVerse — это многофункциональная киберспортивная платформа, ориентированная на практическое применение, с возможностью стейкинга, управления, торговой площадкой для моментов/косметики, центрами для проведения соревнований и обеспечением устойчивости после TGE (10% прибыли партнеров, таких как bookmaker.XYZ, направляется на выкуп криптовалюты). В план развития до 2026 года входят маршрутизаторные контракты, мобильное приложение, кроссчейн-функции и многое другое.

Благодаря реальным источникам дохода, партнерствам (Polygon, Gnosis) и ажиотажу, созданному сообществом, XYZVerse выделяется как мемкоин с реальной продуктовой поддержкой, что обеспечивает ему устойчивый рост по мере сближения киберспорта и криптовалют.

Не упустите этот шанс —Присоединяйтесь к предварительной продаже XYZVerse прямо сейчас! перед финальными этапами и TGE!

Источник: Минфин
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами