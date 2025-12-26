Курс доллара США и евро пошли вверх во время межбанковских торгов в пятницу, 26 декабря. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Гривна упала на межбанке в пятницу
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 26 декабря
|
Закрытие 26 декабря
|
Изменения
|
41,90/42,00
|
42,10/42,14
|
20/14
|
49,33/49,44
|
49,62/49,65
|
29/21
Официальный курс: доллар — 42,06 грн, евро — 49,56грн.
Средний курс в банках: 41,80−42,27 грн/доллар, 49,27−49,90 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 42,08−42,18, евро — 49,70−49,90 грн.
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии