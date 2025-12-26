Bitunix отмечает четвёртую годовщину кампанией «Ultra 4ward» с наградами на 4 млн USDT

Bitunix — одна из самых быстрорастущих криптовалютных бирж в мире — отмечает свою 4-ю годовщину, подводя итоги чёткого пути к усиленной безопасности, улучшенной ликвидности, продвинутым инструментам и расширяющемуся глобальному сообществу.

Этот путь был недавно отмечен двумя крупными международными наградами, подтверждающими инновационность, надёжность и стремительный рост платформы в индустрии. Всего несколько недель назад Bitunix была удостоена титула «Best Emerging Exchange» на FinanceFeeds Awards 2025, а ранее в этом году получила награду «Breakthrough Platform of the Year» на Cripto Latin Fest, укрепив свою позицию как одной из самых перспективных и заслуживающих доверия криптовалютных бирж в отрасли.

Отмечая свою 4-ю годовщину, Bitunix оглядывается на годы роста, инноваций и развития сообщества. Благодаря усиленной безопасности, более глубокой ликвидности, полезным торговым инструментам и глобальной базе пользователей Bitunix выстроил платформу, которой доверяют миллионы.

Ультрабезопасность и прозрачность

Со временем биржа Bitunix продолжала усиливать меры безопасности и повышать уровень прозрачности для пользователей. Это включает недавнее партнёрство с Fireblocks и Elliptic для обеспечения институционального уровня безопасности и соответствия требованиям, прохождение независимых аудитов безопасности от Hacken, Certified и Salus, а также внедрение Proof of Reserves, позволяющего пользователям проверять полное обеспечение своих средств.

В 2025 году Bitunix также запустила Bitunix Care Fund — резерв в размере 30 миллионов USDC, созданный для поддержки пользователей в случае непредвиденных технических или системных сбоев.

Ультраликвидность и торговый опыт

Сегодня Bitunix поддерживает более 1 000 торговых пар, обрабатывает свыше $5 млрд ежедневного торгового объёма и обслуживает более 3 миллионов пользователей по всему миру. Эти улучшения позволили Bitunix войти в топ-5 рейтингов CoinGecko, что свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны крипторынка в целом.

Ультрапрактичные и простые в использовании продукты

Биржа Bitunix создаёт инструменты, которые обладают высокой функциональностью, но при этом остаются понятными и удобными. Вместо усложнения интерфейса платформа фокусируется на функциях, которые делают торговлю проще и эффективнее.

Среди ключевых внедрённых инструментов:

Ultra K-Line с продвинутыми свечными графиками

Режим 16-оконных графиков , позволяющий отслеживать несколько рынков одновременно

Бессрочные фьючерсы Coin-M , предлагающие больше торговых возможностей

Bitunix Earn, предоставляющий гибкие способы увеличения активов

Эти продукты разработаны для поддержки различных торговых стратегий, сохраняя при этом простоту и удобство использования.

Ультрарастущее глобальное сообщество

Рост Bitunix тесно связан с его сообществом. На протяжении многих лет биржа активно сотрудничала с трейдерами, контент-креаторами и аналитическими платформами, выстраивая сильное глобальное присутствие. В 2025 году Bitunix заключила партнёрство с иконой падела Саньо Гутьерресом, который стал амбассадором сообщества Bitunix.

Команда также лично встречалась с пользователями, приняв участие в 10 крупнейших международных мероприятиях только в 2025 году, включая:

Web3 Amsterdam

Paris Blockchain Week

Token2049 Dubai

Token2049 Singapore

Wealth Expo Argentina

Cripto Latin Fest

LABITCONF

Одним из самых запоминающихся моментов года стало мероприятие Padel Day, где Bitunix объединил трейдеров на день спорта, общения и живого человеческого взаимодействия, ещё раз доказав, что криптобиржа может быть не только торговой платформой, но и сообществом, объединённым опытом за пределами экрана.

С благодарностью — в будущее

Отмечая свою 4-ю годовщину, Bitunix подчёркивает, что этот момент важен не только для компании, но и для каждого пользователя, партнёра и сторонника, которые были частью этого пути. Вехи с 2021 по 2025 год отражают историю, написанную вместе — шаг за шагом, решением за решением, функцией за функцией, достижением за достижением. Обладая прочным фундаментом, растущим признанием и сообществом, которое продолжает верить в миссию платформы, Bitunix вступает в 2026 год с благодарностью и воодушевлением, подтверждая своё обещание строить прозрачно, ставить безопасность в приоритет и делать это с душой.

Отпразднуйте четыре года с наградами на 4 млн USDT, включая Tesla и золото

В честь своей 4-й годовщины Bitunix запустила наградную кампанию Ultra 4ward, предложив призовой фонд в размере 4 000 000 USDT, включая автомобили Tesla, золото и торговые вознаграждения. Пользователи могут принять участие, выполняя простые задания — торгуя, пополняя счёт, делясь своим итоговым торговым отчётом за год или приглашая друзей. Кампания также включает розыгрыши и торговые соревнования, предоставляя пользователям несколько способов участия и больше шансов на победу. Через Ultra 4ward Bitunix благодарит своё сообщество и делится наградами, переходя к следующему этапу роста.

Чтобы принять участие в кампании по случаю 4-й годовщины Bitunix, посетите эту ссылку.

О Bitunix

Bitunix — это глобальная криптовалютная деривативная биржа, которой доверяют более 3 миллионов пользователей в более чем 100 странах мира. Платформа стремится обеспечивать каждому пользователю прозрачную, соответствующую требованиям и безопасную торговую среду. Bitunix предлагает быстрый процесс регистрации и удобную систему верификации с обязательным KYC для обеспечения безопасности и соблюдения нормативных требований.

Благодаря глобальным стандартам защиты, таким какProof of Reserves (POR) иBitunix Care Fund, Bitunix ставит доверие пользователей и безопасность средств в приоритет. Система графиков K-Line Ultra обеспечивает плавный и удобный торговый процесс как для начинающих, так и для опытных трейдеров, а кредитное плечо до 200x и глубокая ликвидность делают Bitunix одной из самых динамичных платформ на рынке.

