Bitunix — одна из самых быстрорастущих криптовалютных бирж в мире — отмечает свою 4-ю годовщину, подводя итоги чёткого пути к усиленной безопасности, улучшенной ликвидности, продвинутым инструментам и расширяющемуся глобальному сообществу.
Bitunix отмечает четвёртую годовщину кампанией «Ultra 4ward» с наградами на 4 млн USDT
Этот путь был недавно отмечен двумя крупными международными наградами, подтверждающими инновационность, надёжность и стремительный рост платформы в индустрии. Всего несколько недель назад Bitunix была удостоена титула «Best Emerging Exchange» на FinanceFeeds Awards 2025, а ранее в этом году получила награду «Breakthrough Platform of the Year» на Cripto Latin Fest, укрепив свою позицию как одной из самых перспективных и заслуживающих доверия криптовалютных бирж в отрасли.
Отмечая свою 4-ю годовщину, Bitunix оглядывается на годы роста, инноваций и развития сообщества. Благодаря усиленной безопасности, более глубокой ликвидности, полезным торговым инструментам и глобальной базе пользователей Bitunix выстроил платформу, которой доверяют миллионы.
Ультрабезопасность и прозрачность
Со временем биржа Bitunix продолжала усиливать меры безопасности и повышать уровень прозрачности для пользователей. Это включает недавнее партнёрство с Fireblocks и Elliptic для обеспечения институционального уровня безопасности и соответствия требованиям, прохождение независимых аудитов безопасности от Hacken, Certified и Salus, а также внедрение Proof of Reserves, позволяющего пользователям проверять полное обеспечение своих средств.
В 2025 году Bitunix также запустила Bitunix Care Fund — резерв в размере 30 миллионов USDC, созданный для поддержки пользователей в случае непредвиденных технических или системных сбоев.
Ультраликвидность и торговый опыт
Сегодня Bitunix поддерживает более 1 000 торговых пар, обрабатывает свыше $5 млрд ежедневного торгового объёма и обслуживает более 3 миллионов пользователей по всему миру. Эти улучшения позволили Bitunix войти в топ-5 рейтингов CoinGecko, что свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны крипторынка в целом.
Ультрапрактичные и простые в использовании продукты
Биржа Bitunix создаёт инструменты, которые обладают высокой функциональностью, но при этом остаются понятными и удобными. Вместо усложнения интерфейса платформа фокусируется на функциях, которые делают торговлю проще и эффективнее.
Среди ключевых внедрённых инструментов:
-
Ultra K-Line с продвинутыми свечными графиками
-
Режим 16-оконных графиков, позволяющий отслеживать несколько рынков одновременно
-
Бессрочные фьючерсы Coin-M, предлагающие больше торговых возможностей
-
Bitunix Earn, предоставляющий гибкие способы увеличения активов
Эти продукты разработаны для поддержки различных торговых стратегий, сохраняя при этом простоту и удобство использования.
Ультрарастущее глобальное сообщество
Рост Bitunix тесно связан с его сообществом. На протяжении многих лет биржа активно сотрудничала с трейдерами, контент-креаторами и аналитическими платформами, выстраивая сильное глобальное присутствие. В 2025 году Bitunix заключила партнёрство с иконой падела Саньо Гутьерресом, который стал амбассадором сообщества Bitunix.
Команда также лично встречалась с пользователями, приняв участие в 10 крупнейших международных мероприятиях только в 2025 году, включая:
-
Web3 Amsterdam
-
Paris Blockchain Week
-
Token2049 Dubai
-
Token2049 Singapore
-
Wealth Expo Argentina
-
Cripto Latin Fest
-
LABITCONF
Одним из самых запоминающихся моментов года стало мероприятие Padel Day, где Bitunix объединил трейдеров на день спорта, общения и живого человеческого взаимодействия, ещё раз доказав, что криптобиржа может быть не только торговой платформой, но и сообществом, объединённым опытом за пределами экрана.
С благодарностью — в будущее
Отмечая свою 4-ю годовщину, Bitunix подчёркивает, что этот момент важен не только для компании, но и для каждого пользователя, партнёра и сторонника, которые были частью этого пути. Вехи с 2021 по 2025 год отражают историю, написанную вместе — шаг за шагом, решением за решением, функцией за функцией, достижением за достижением. Обладая прочным фундаментом, растущим признанием и сообществом, которое продолжает верить в миссию платформы, Bitunix вступает в 2026 год с благодарностью и воодушевлением, подтверждая своё обещание строить прозрачно, ставить безопасность в приоритет и делать это с душой.
Отпразднуйте четыре года с наградами на 4 млн USDT, включая Tesla и золото
В честь своей 4-й годовщины Bitunix запустила наградную кампанию Ultra 4ward, предложив призовой фонд в размере 4 000 000 USDT, включая автомобили Tesla, золото и торговые вознаграждения. Пользователи могут принять участие, выполняя простые задания — торгуя, пополняя счёт, делясь своим итоговым торговым отчётом за год или приглашая друзей. Кампания также включает розыгрыши и торговые соревнования, предоставляя пользователям несколько способов участия и больше шансов на победу. Через Ultra 4ward Bitunix благодарит своё сообщество и делится наградами, переходя к следующему этапу роста.
Чтобы принять участие в кампании по случаю 4-й годовщины Bitunix, посетите эту ссылку.
О Bitunix
Bitunix — это глобальная криптовалютная деривативная биржа, которой доверяют более 3 миллионов пользователей в более чем 100 странах мира. Платформа стремится обеспечивать каждому пользователю прозрачную, соответствующую требованиям и безопасную торговую среду. Bitunix предлагает быстрый процесс регистрации и удобную систему верификации с обязательным KYC для обеспечения безопасности и соблюдения нормативных требований.
Благодаря глобальным стандартам защиты, таким какProof of Reserves (POR) иBitunix Care Fund, Bitunix ставит доверие пользователей и безопасность средств в приоритет. Система графиков K-Line Ultra обеспечивает плавный и удобный торговый процесс как для начинающих, так и для опытных трейдеров, а кредитное плечо до 200x и глубокая ликвидность делают Bitunix одной из самых динамичных платформ на рынке.
Глобальные аккаунты Bitunix