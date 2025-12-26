Гетманцев рассказал, какие экономические законы примут в 2026 году

Глава профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев обнародовал масштабный план законодательных инициатив на 2026 год. Приоритетом остается евроинтеграция: большинство законопроектов направлено на приведение украинских налоговых и таможенных норм в соответствие со стандартами ЕС.
Вот главные направления экономических реформ, которые ждут Украины:
Виртуальные активы
Законопроект: Nº10225-А
- Сущность изменений: Легализация и налогообложение виртуальных активов. Защита прав участников рынка.
- Гармонизация по регламенту ЕС МіСА.
- Статус: Принято за основу
03.09.2025. Готовится ко второму чтению.
Компенсация инвестиций через налоги
Законопроекты: Nº13415, Nº13414
- Сущность изменений: Налоговые и таможенные льготы на 10 лет (2026−2035) для инвестпроектов. Компенсация до 70% инвестиций в зависимости от объема.
- Статус: Принято за основу
04.11.2025. Готовится ко второму чтению.
Доходы с цифровых платформ (DAC7)
Законопроект: Nº14025
- Сущность изменений: Автоматический обмен налоговой информацией. Имплементация стандартов ЕС и ОЭСР.
- Статус: Рекомендовано Комитетом за основу
15.10.2025. Ожидает рассмотрения.
Оценка эффективности налоговой
Законопроект: Nº12359
- Сущность изменений: Введение прозрачной оценки работы налоговых органов по международным стандартам (TADAT).
- Статус: Дано заключение Комитета о рассмотрении 11.04.2025.
Таможенные процедуры и санкционные активы
Законопроект: Nº14281
- Суть изменений: Совершенствование таможенных процедур по активам, взимаемым в доход государства в пределах санкций.
- Текущий статус: Разрабатывается в Комитете.
Противодействие уклонению от уплаты налогов (ATAD)
Законопроект (не зарегистрирован, готовит КМУ)
- Суть изменений: Гармонизация налогового законодательства с директивами ЕС ATAD по противодействию агрессивному налоговому планированию.
- Текущий статус: Готовится Кабинетом Министров Украины.
Таможенный кодекс Украины (новая редакция)
Законопроект: (не зарегистрировано, готовит КМУ)
- Суть изменений: Подготовка новой редакции Таможенного кодекса на основе Таможенного кодекса ЕС
- Текущий статус: Готовится Кабинетом Министров Украины.
Отчетность по устойчивому развитию и аудит
Законопроекты: Nº13598, Nº14016
- Сущность изменений: Введение отчетности по устойчивому развитию и обновление правил аудита в соответствии с правом ЕС.
- Текущий статус: Разрабатывается в Комитете.
Кредитная история
- Законопроект: Nº14013
- Сущность изменений: Усиление защиты заемщиков, улучшение качества кредитной информации и ответственного кредитования.
- Текущий статус. Принято за основу
07.10.2025. Готовится ко второму чтению.
