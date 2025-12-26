Multi от Минфин
26 декабря 2025, 14:35

Гетманцев рассказал, какие экономические законы примут в 2026 году

Глава профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев обнародовал масштабный план законодательных инициатив на 2026 год. Приоритетом остается евроинтеграция: большинство законопроектов направлено на приведение украинских налоговых и таможенных норм в соответствие со стандартами ЕС.

Гетманцев рассказал, какие экономические законы примут в 2026 году
Фото: Даниил Гетманцев

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Вот главные направления экономических реформ, которые ждут Украины:

Виртуальные активы

Законопроект: Nº10225-А

  • Сущность изменений: Легализация и налогообложение виртуальных активов. Защита прав участников рынка.
  • Гармонизация по регламенту ЕС МіСА.
  • Статус: Принято за основу 03.09.2025. Готовится ко второму чтению.

Компенсация инвестиций через налоги

Законопроекты: Nº13415, Nº13414

  • Сущность изменений: Налоговые и таможенные льготы на 10 лет (2026−2035) для инвестпроектов. Компенсация до 70% инвестиций в зависимости от объема.
  • Статус: Принято за основу 04.11.2025. Готовится ко второму чтению.

Доходы с цифровых платформ (DAC7)

Законопроект: Nº14025

  • Сущность изменений: Автоматический обмен налоговой информацией. Имплементация стандартов ЕС и ОЭСР.
  • Статус: Рекомендовано Комитетом за основу 15.10.2025. Ожидает рассмотрения.

Оценка эффективности налоговой

Законопроект: Nº12359

  • Сущность изменений: Введение прозрачной оценки работы налоговых органов по международным стандартам (TADAT).
  • Статус: Дано заключение Комитета о рассмотрении 11.04.2025.

Таможенные процедуры и санкционные активы

Законопроект: Nº14281

  • Суть изменений: Совершенствование таможенных процедур по активам, взимаемым в доход государства в пределах санкций.
  • Текущий статус: Разрабатывается в Комитете.

Противодействие уклонению от уплаты налогов (ATAD)

Законопроект (не зарегистрирован, готовит КМУ)

  • Суть изменений: Гармонизация налогового законодательства с директивами ЕС ATAD по противодействию агрессивному налоговому планированию.
  • Текущий статус: Готовится Кабинетом Министров Украины.

Таможенный кодекс Украины (новая редакция)

Законопроект: (не зарегистрировано, готовит КМУ)

  • Суть изменений: Подготовка новой редакции Таможенного кодекса на основе Таможенного кодекса ЕС
  • Текущий статус: Готовится Кабинетом Министров Украины.

Отчетность по устойчивому развитию и аудит

Законопроекты: Nº13598, Nº14016

  • Сущность изменений: Введение отчетности по устойчивому развитию и обновление правил аудита в соответствии с правом ЕС.
  • Текущий статус: Разрабатывается в Комитете.

Кредитная история

  • Законопроект: Nº14013
  • Сущность изменений: Усиление защиты заемщиков, улучшение качества кредитной информации и ответственного кредитования.
  • Текущий статус. Принято за основу 07.10.2025. Готовится ко второму чтению.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Vadim531
Vadim531
26 декабря 2025, 15:46
#
А уровень жизни до стандартов ЕС слабо поднять?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
