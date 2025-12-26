Курс валют в пятницу: доллар в банках подешевел на 8 копеек

В пятницу, 26 декабря, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже. Евро в покупке подорожал на 2 копейки, а в продаже подешевел на 3 копейки.

Валютный рынок

Средний курс доллара не изменился в покупке и снизился на 2 копейки в продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,80−42,27 грн. Евро покупают за 49,22 грн, а продают за 49,92 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,15−42,23, евро — 49,65−49,83 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,90−42,00 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,33−49,44 грн/евро.

