Взлом Trust Wallet: хакеры похитили криптоактивы на $7 млн из-за уязвимости расширения

С 24 декабря пользователи популярного криптогаманца Trust Wallet начали массово жаловаться на внезапное исчезновение средств. Впоследствии команда проекта официально подтвердила факт взлома, оценив ущерб в $7 млн. Чанпен Чжао, долгое время занимавшийся проектом, уже пообещал , что все потери пользователей будут возмещены.

Детали инцидента

Взлом затронул только пользователей браузерного расширения для Chrome. Жертвы сообщали, что цифровые активы исчезали с балансов почти мгновенно после авторизации в кошельке.

По предварительным данным, уязвимость была обнаружена в конкретной версии ПО, что позволило злоумышленникам получить доступ к ключам пользователей.

«Пользователи мобильного приложения, а также все другие версии браузерного расширения не испытали влияния», — подчеркнули в Trust Wallet.

Как обезопасить свои средства

Разработчики призывают всех, кто пользуется десктопной версией кошелька, немедленно принять меры:

Проверьте версию: проблема касается только браузерного расширения Trust Wallet версии 2.68.

Обновитесь: Срочно обновите расширение до безопасной версии 2.69.

Мы локализовали инцидент безопасности. Пользователям версии 2.68 следует отключить расширение и обновиться до 2.69 для восстановления безопасной работы", — говорится в заявлении Trust Wallet.

Связь Чанпен Чжао с Trust Wallet

Связь между основателем криптовалютной биржи Binance Чанпеном Чжао и Trust Wallet гораздо глубже, чем просто партнерство. В 2018 году Binance выкупила Trust Wallet.

Это было первое публичное поглощение в истории компании Чжао. Он лично выбирал этот проект, чтобы предоставить пользователям надежный инструмент для самостоятельного хранения крипт (Self-Custody).

Несмотря на то, что Trust Wallet работает как независимая команда, Чанпен Чжао всегда выступал его главным послом. После крушения биржи FTX в 2022 году именно он призвал весь мир переходить на Trust Wallet, что спровоцировало рекордный рост курса токена TWT.