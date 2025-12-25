Гривна будет крепче, чем ожидалось ранее: консенсус-прогноз Минэкономики

Эксперты, участвовавшие в подготовке октябрьского консенсус-прогноза Министерства экономики, пересмотрели свои ожидания по поводу курса гривны на ближайшие годы. Несмотря на замедление роста ВВП и более высокую инфляцию, валютные прогнозы стали более благоприятными для национальной валюты .

Что будет с курсом в 2026 году

Аналитики улучшили свои оценки по девальвации гривны по сравнению с предыдущим (апрельским) прогнозом:

Курс на конец 2026 года: ожидается на уровне 44,5 грн/$ (предыдущий прогноз — 46,3 грн/$).

Среднегодовой курс: по прогнозу будет составлять 44,14 грн/$ (вместо ранее ожидаемых 45,3 грн/$).

Эксперты отмечают, что вариативность оценок остается широкой из-за военной неопределенности, однако общий тренд сместился в сторону большей устойчивости гривны.

