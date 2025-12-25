К закрытию межбанка в четверг, 25 декабря, курс доллара снизился на 17 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже, евро в покупке подешевел на 2 копейки, а в продаже подорожал на 3 копейки.
Доллар на межбанке подешевел на 17 копеек
Открытие 25 декабря
Закрытие 25 декабря
Изменения
42,07/42,12
41,90/42,00
17/12
49,36/49,41
49,34/49,44
2/3
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,85−42,35 грн. Евро покупают за 49,20 грн, а продают за 49,95 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,15−42,25, евро — 49,70−49,85 грн.
