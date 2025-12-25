Пострадавшим жителям Киева выплатили почти 690 млн грн компенсаций за жилье, поврежденное или уничтоженное в результате российских атак. Об этом сообщили в Департаменте строительства и жилищного обеспечения КГГА по запросу Укринформа.
Почти 690 млн грн: сколько киевлянам компенсировали за разрушенное жилье
Сколько выплачено киевлянам
Отмечается, что компенсации предоставляются в рамках государственной программы «єВідновлення». Рассмотрение заявлений осуществляют специальные комиссии, созданные распоряжениями Киевской городской военной администрации.
По данным КГГА, в результате воздушных атак в Киеве повреждено или уничтожено 2 647 многоквартирных жилых домов и около 643 частных зданий разного назначения.
