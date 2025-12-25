Почти 690 млн грн: сколько киевлянам компенсировали за разрушенное жилье

Пострадавшим жителям Киева выплатили почти 690 млн грн компенсаций за жилье, поврежденное или уничтоженное в результате российских атак. Об этом сообщили в Департаменте строительства и жилищного обеспечения КГГА по запросу Укринформа.

Сколько выплачено киевлянам

«По состоянию на 16.12.2025 жителями города Киева подано в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества, пострадавших в результате боевых действий, террористических актов и диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации против Украины, 10 730 заявлений относительно поврежденных объектов. результатами рассмотрения заявлений осуществлена компенсация: за поврежденное имущество — 512 964 826,99 грн; за уничтоженное имущество — 176 307 196,82 грн», — говорится в ответе.

Отмечается, что компенсации предоставляются в рамках государственной программы «єВідновлення». Рассмотрение заявлений осуществляют специальные комиссии, созданные распоряжениями Киевской городской военной администрации.

По данным КГГА, в результате воздушных атак в Киеве повреждено или уничтожено 2 647 многоквартирных жилых домов и около 643 частных зданий разного назначения.