українська
25 декабря 2025, 15:10

ЦБ рф усиливает контроль над крипторинком и фактически блокирует его развитие

Центральный банк россии разработал концепцию регулирования рынка криптовалют, предусматривающую усиление государственного контроля над цифровыми активами вместо создания условий для их развития. Об этом сообщает Служба внешней разведки.

ЦБ рф усиливает контроль над крипторинком и фактически блокирует его развитие
Фото: pixabay.com

Ограничения

Согласно документу, криптовалюты и стейблкоины признаются валютными ценностями. Их покупка и продажа разрешаются, однако использование цифровых активов в качестве платежного средства на территории россии запрещено. Это фактически закрепляет монополию рубля во внутреннем денежном обращении и лишает криптовалюты роли альтернативных денег, сводя их к инвестиционному инструменту.

Оборот криптовалют будет разрешаться только через контролируемых государством посредников — биржи, брокеров и доверительных управляющих. Для депозитариев и обменников вводится отдельный режим регулирования.

Концепция также подразумевает жесткую классификацию инвесторов. «Квалифицированные» участники рынка получат относительную свободу действий, за исключением сделок с анонимными криптовалютами. В то же время, «неквалифицированные» инвесторы смогут работать только с наиболее ликвидными активами и в пределах лимита до 300 тыс. рублей ($3 800) в год через одного посредника.

Хотя регулятор разрешает трансграничные операции с криптовалютами, в том числе покупку активов за границей и переводы за пределы россии, такие деяния будут подлежать обязательному декларированию перед налоговыми органами, что свидетельствует о фискальной направленности подхода русского центробанка.

Последствия

В Службе внешней разведки отмечают, что предложенная модель не либерализует рынок цифровых активов, а консервирует его в условиях жесткого контроля. Ужесточение регуляторных барьеров и ограничения для инвесторов могут сдерживать легальный внутренний спрос и, вопреки задекларированным целям, способствовать развитию нелегальных каналов обращения криптовалют в россии.

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
