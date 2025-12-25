В Таскомбанке рассказали, где проверить курс списания при оплате картой за границей

За ноябрь в разделе «Отзывы» наши читатели оставили 155 новых сообщений о своем опыте использования банковских услуг. Клиент Таскомбанка под ником nazar4ik пожаловался на непрозрачные и противоречивые условия обмена валют и переводов между собственными картами.

«Оказывается, курс банка, который есть в приложении, нет ничего общего с курсом, которым вы оплачиваете в интернете. Если курс банка 41,5, то курс в интернете будет 43, если и не 44», — объясняет он суть проблемы.

Объяснить механизм формирования такого курса на горячей линии, по словам клиента, не смогли.

Отдельное возмущение у nazar4ik вызвали переводы между собственными карточками. В выписке и квитанции банк показывает комиссию 0, однако фактически со счета списывается большая сумма перевода.

«Вы не поверите в банке не 1, а 2 комиссии. Первая комиссия — это комиссия приложения, а другая комиссия — это комиссия банка. Хотя в квитанции от банка комиссия 0», — возмущается потребитель.

Комментарий Таскомбанка

В пресс-службе Таскомбанка «Минфину» объяснили, что отображаемый в мобильном приложении курс валют, предназначенный для покупки иностранной валюты дистанционно. При оплате картой используется кросс-курс банка, который формируется на основе рыночных курсов и может меняться в течение дня.

Узнать, по какому курсу списываются средства при оплате за границей, можно на главной странице сайта банка, где размещены актуальные курсы валют:

курсы валют НБУ;

курсы валют в отделениях;

курсы валют карточные;

курсы банковских металлов;

инвестиционных монет.

«Установлением и обновлением курсов занимается профильное подразделение казначейства, опираясь на данные международных платежных систем», — отметили в пресс-службе банка.

Чтобы оптимизировать оплату, то есть высчитать, когда самый выгодный курс, в Таскомбанке рекомендуют перед совершением транзакции ознакомиться с описанием правил конвертации при авторизации операций по карточкам. Достопримечательность поможет выбрать валюту счета, с которого лучше совершить операцию, и дополнительно напомнит, где можно ознакомиться с курсом, на какой карточный тариф необходимо обратить внимание и прочее.

«В Таскомбанке правила размещены на сайте по каждому карточному продукту. Также информацию можно получить через ссылку из мобильного приложения в разделе «Больше» — «Потребителям финансовых услуг», — пояснили в финучреждении.