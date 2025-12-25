Multi от Минфин
українська
25 декабря 2025, 13:26

А-банк рассказал, как поставить под контроль списание комиссий при оплате в интернете

В пресс-службе А-банка по запросу «Минфина» объяснили: при оплате товаров на OLX сервис часто формирует запрос как P2P-перевод через посторонние сервисы других банков, а не как стандартную интернет-оплату, что и приводит к начислению комиссии.

В пресс-службе А-банка по запросу «Минфина» объяснили: при оплате товаров на OLX сервис часто формирует запрос как P2P-перевод через посторонние сервисы других банков, а не как стандартную интернет-оплату, что и приводит к начислению комиссии.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиКак списывается комиссияВ финучреждении уточнили, что комиссия списывается в соответствии с тарифом «P2P-перевод через сторонние сервисы других банков» — 0,9% за счет собственных средств и 4% за счет кредитных.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как списывается комиссия

В финучреждении уточнили, что комиссия списывается в соответствии с тарифом «P2P-перевод через сторонние сервисы других банков» — 0,9% за счет собственных средств и 4% за счет кредитных. В то же время, оплата услуг самого сервиса (например, реклама объявлений) классифицируется как обычная интернет-покупка и осуществляется без комиссии. В этом случае речь шла именно об оплате стоимости товара.

«Операция, о которой идет речь в отзыве, является именно оплатой стоимости товара. В таких случаях OLX часто посылает запрос по вышеуказанному тарифу, что влечет за собой комиссию», — детализировали в финучреждении.

Как вернуть комиссию

Как отмечают в А-банке, автоматический возврат комиссии возможен только в случае полной отмены транзакции. Но проблема в том, что OLX в таких ситуациях обычно возвращают денежные средства отдельной новой операцией зачисления.

Для банковской системы это выглядит как два разных события: первое — перевод средств, второе — входящий перевод от продавца.

«Поэтому комиссия за первую успешную операцию не возвращается автоматически. Однако мы рассматриваем такие примеры индивидуально. Вопрос упомянутого клиента успешно решен», — подчеркнули в пресс-службе А-банка.

Кроме того, в банке напомнили, что клиент может заранее контролировать такие списания, отключив соответствующие операции в приложении abank24.

«Для этого в приложении àbank24 нужно перейти в меню: Настройки карты — Внешние переводы — перевести переключатель в положение «Выкл», — посоветовали в А-банке.

Это позволит запретить именно такие операции, не отключая интернет-оплаты в целом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
