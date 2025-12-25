Криптовалютные M&A-сделки в 2025 году достигли рекордных $8,6 млрд

По итогам 2025 года рынок слияний и поглощений (M&A) в сфере криптовалют установил исторический максимум. Общая стоимость сделок составила $8,6 млрд, что почти в четыре раза превышает показатель 2024 года ($2,17 млрд). Эксперты связывают этот бум с радикальным изменением политики США по цифровым активам и приходом институционного капитала, сообщает Financial Times.

Политический драйвер: Фактор Трампа

Главным катализатором притока капитала стала администрация президента США Дональда Трампа. В этом году криптовалюты стали национальным приоритетом США: власти назначили лояльных к индустрии регуляторов, прекратили громкие судебные процессы против криптокомпаний и инициировали создание национального биткоин-резерва.

«Это был самый загруженный год для криптоугодий за все время моей практики», — отметил Чарльз Керриган, партнер юридической фирмы CMS.

Он прогнозирует, что волна приобретений продлится и в 2026 году, когда новые правила регулирования в США будут побуждать традиционные финансовые учреждения активнее входить в сектор.

Крипторынок против цен на активы

Интересно, что рекордная активность в сфере сделок сохраняется даже на фоне коррекции цен. Хотя биткоин упал с пиковых $126 000 в октябре до текущих $87 430, это не отразилось на переговорах.

«Мы находимся в разгаре множества транзакций, и падение цены никак не помешало этому», — подчеркнул основатель Architect Partners Эрик Рисли.

Наибольшие поглощения года

В 2025 году было зафиксировано 267 сделок (на 18% больше, чем в прошлом). Самыми громкими стали:

Coinbase купила Deribit за $2,9 млрд — это самое большое приобретение в истории криптоиндустрии.

Kraken приобрела фьючерсную платформу NinjaTrader за $1,5 млрд.

Ripple поглотила прайм-брокера Hidden Road за $1,25 млрд.

Триумф IPO и стейблкоинов

Год стал прорывным и для публичных размещений акций (IPO). Такие компании как Gemini (близнецов Винклвосс), Circle (эмитент USDC) и Bullish вышли на фондовые биржи. В общей сложности через 11 крипто-IPO в мире было привлечено $14,6 млрд, что выглядит колоссально по сравнению с $310 млн в 2024 году.

Диего Баллон Оссио из Clifford Chance объясняет: традиционные финансовые группы осознали, что крипта — это навсегда, и теперь они скупают компании ради их лицензий (например, для соответствия европейскому регламенту MiCA).

Прогноз на 2026 год

Стейблкоины окончательно вошли в мейнстрим, и в следующем году спрос на компании в этом секторе будет расти. Поскольку в США и Великобритании вступают в силу новые законы, компаниям придется тратить значительные средства на комплаенс, что приведет к дальнейшей консолидации рынка — более сильные игроки будут поглощать меньшие, чтобы соответствовать новым лицензионным нормам.