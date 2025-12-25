Курс валют в четверг: доллар в обменниках потерял 20 копеек

В четверг, 25 декабря, на наличном рынке средний курс доллара потерял 2 копейки в покупке и прибавил 5 копеек в продаже. Евро в покупке потеряло 5 копеек, а в продаже прибавило 5 копеек.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 20 копеек в покупке и 10 копеек в продаже. Евро не изменилось в покупке и прибавило 4 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,85−42,35 грн. Евро покупают за 49,20 грн, а продают за 50,00 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,00−42,15, евро — 49,65−49,85 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,07−42,12 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,36−49,41 грн/евро.

