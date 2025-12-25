Главное на рынке криптовалют.
Binance добавила поддержку стейблкоина KGST, Филиппины заблокировали Coinbase и Gemini: что нового
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Binance добавила поддержку KGST — стейблкоина, привязанного к валюте Кыргызстана.
Криптовалютная биржа Binance расширяет линейку фиатных стейблкоинов, проведя листинг KGST. Этот актив, развернутый на блокчейне BNB Chain, жестко привязан к курсу киргизского сома в соотношении 1:1.
Торги по паре KGST/USDT официально стартовали 24 декабря. В компании подчеркивают, что запуск национального стейблкоина является стратегическим шагом для цифровизации экономики региона.
KGST должен стать надежным инструментом для бизнеса и частных лиц, позволяя избежать волатильности криптовалют при проведении расчетов и трансграничных переводов. Теперь пара уже доступна для использования в торговых ботах и для алгоритмических ордеров на спотовом рынке.
Филиппины объявили войну нелицензированным криптобиржам: под блокировку попали Coinbase и Gemini
Власти Филиппин перешли к активной фазе очистки крипторынка от иностранных платформ, работающих без локальной регистрации. С 23 декабря местные интернет-провайдеры начали ограничивать доступ к крупнейшим международным биржам — Coinbase и Gemini. Решение принято Национальной телекоммуникационной комиссией (NTC) по представлению Центробанка страны, сообщает Manila Bulletin.
В общей сложности под санкции регулятора попали 50 торговых платформ. Центральный банк Филиппин подчеркивает: работа без должной авторизации больше не будет толероваться.
Этот шаг стал продолжением жесткой политики регулятора, ранее уже приведшей к блокированию лидера рынка — биржи Binance. Теперь наличие филиппинской лицензии является критическим условием легальной работы в стране.
Доминирование гигантов: 5 проектов привлекли более 60% всех средств на рынке токенсейлов в 2025 году
2025 год стал годом экстремальной концентрации капитала в криптоиндустрии. Всего из-за токенсейлов было привлечено более $2,3 млрд, однако львиная доля этой суммы — около $1,5 млрд — досталась только пяти игрокам. Об этом сообщает Incrypted.
Согласно данным Cryptorank, финансирование проектов pump.fun, WLFI, Monad, MegaETH и Aztec превысило результаты всех остальных размещений года вместе взятых.
Безоговорочным лидером стала площадка pump.fun, которая собрала $600 млн во время ICO токена PUMP. Отметим, что основной этап сбора средств ($500 млн) завершился рекордными темпами — менее чем за 12 минут.
Также аналитики отмечают высокую динамику рынка: три из пяти крупнейших проектов уже успели выйти на биржи, что свидетельствует о стремительном сокращении дистанции между привлечением инвестиций и листингом.
Рождественское затишье: спотовые BTC- и ETH-ETF потеряли более $280 млн в сутки
В канун праздников криптоинвестиционные фонды столкнулись с волной фиксации прибыли. 23 декабря совокупный отток из спотовых ETF на базе биткоина и эфириума составил $284,1 млн. Об этом сообщает Forklog.
Наибольшие потери понес сектор биткоин-ETF, где капитал сокращается уже четвертый день подряд — на этот раз на $188,6 млн. Антилидером стал фонд IBIT от BlackRock, из которого вывели более $157 млн.
Сектор Ethereum-фондов также продемонстрировал негативную динамику, потеряв $95,5 млн, что фактически нивелировало приток средств предыдущего дня.
Эксперты призывают не паниковать. Винсент Лю, инвестдиректор Kronos Research, объясняет такую ситуацию техническими факторами: сезонным падением ликвидности и плановым ребалансированием портфелей в конце года. По его мнению, это не свидетельствует об изменении глобального «бычьего» тренда.
Комментарии