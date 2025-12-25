Multi от Минфин
25 декабря 2025, 11:51

Binance добавила поддержку стейблкоина KGST, Филиппины заблокировали Coinbase и Gemini: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Binance добавила поддержку KGST — стейблкоина, привязанного к валюте Кыргызстана.
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Binance добавила поддержку KGST — стейблкоина, привязанного к валюте Кыргызстана.

Криптовалютная биржа Binance расширяет линейку фиатных стейблкоинов, проведя листинг KGST. Этот актив, развернутый на блокчейне BNB Chain, жестко привязан к курсу киргизского сома в соотношении 1:1.

Торги по паре KGST/USDT официально стартовали 24 декабря. В компании подчеркивают, что запуск национального стейблкоина является стратегическим шагом для цифровизации экономики региона.

KGST должен стать надежным инструментом для бизнеса и частных лиц, позволяя избежать волатильности криптовалют при проведении расчетов и трансграничных переводов. Теперь пара уже доступна для использования в торговых ботах и для алгоритмических ордеров на спотовом рынке.

Филиппины объявили войну нелицензированным криптобиржам: под блокировку попали Coinbase и Gemini

Власти Филиппин перешли к активной фазе очистки крипторынка от иностранных платформ, работающих без локальной регистрации. С 23 декабря местные интернет-провайдеры начали ограничивать доступ к крупнейшим международным биржам — Coinbase и Gemini. Решение принято Национальной телекоммуникационной комиссией (NTC) по представлению Центробанка страны, сообщает Manila Bulletin.

В общей сложности под санкции регулятора попали 50 торговых платформ. Центральный банк Филиппин подчеркивает: работа без должной авторизации больше не будет толероваться.

Этот шаг стал продолжением жесткой политики регулятора, ранее уже приведшей к блокированию лидера рынка — биржи Binance. Теперь наличие филиппинской лицензии является критическим условием легальной работы в стране.

Доминирование гигантов: 5 проектов привлекли более 60% всех средств на рынке токенсейлов в 2025 году

2025 год стал годом экстремальной концентрации капитала в криптоиндустрии. Всего из-за токенсейлов было привлечено более $2,3 млрд, однако львиная доля этой суммы — около $1,5 млрд — досталась только пяти игрокам. Об этом сообщает Incrypted.

Согласно данным Cryptorank, финансирование проектов pump.fun, WLFI, Monad, MegaETH и Aztec превысило результаты всех остальных размещений года вместе взятых.

Безоговорочным лидером стала площадка pump.fun, которая собрала $600 млн во время ICO токена PUMP. Отметим, что основной этап сбора средств ($500 млн) завершился рекордными темпами — менее чем за 12 минут.

Также аналитики отмечают высокую динамику рынка: три из пяти крупнейших проектов уже успели выйти на биржи, что свидетельствует о стремительном сокращении дистанции между привлечением инвестиций и листингом.

Рождественское затишье: спотовые BTC- и ETH-ETF потеряли более $280 млн в сутки

В канун праздников криптоинвестиционные фонды столкнулись с волной фиксации прибыли. 23 декабря совокупный отток из спотовых ETF на базе биткоина и эфириума составил $284,1 млн. Об этом сообщает Forklog.

Наибольшие потери понес сектор биткоин-ETF, где капитал сокращается уже четвертый день подряд — на этот раз на $188,6 млн. Антилидером стал фонд IBIT от BlackRock, из которого вывели более $157 млн.

Сектор Ethereum-фондов также продемонстрировал негативную динамику, потеряв $95,5 млн, что фактически нивелировало приток средств предыдущего дня.

Эксперты призывают не паниковать. Винсент Лю, инвестдиректор Kronos Research, объясняет такую ситуацию техническими факторами: сезонным падением ликвидности и плановым ребалансированием портфелей в конце года. По его мнению, это не свидетельствует об изменении глобального «бычьего» тренда.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
