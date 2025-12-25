Morgan Stanley предрек три сюрприза для рынка акций в 2026 году

Аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley выделили три неожиданных события, которые могут потрясти глобальный рынок акций в 2026 году. Его исследование цитирует Business Insider.

Ожидания экспертов

Эксперты в основном ожидают, что в следующий год будет хорошим для рынка акций, но всегда есть сюрпризы и риски, которые могут изменить прогноз.

«Год без сюрпризов сам по себе был бы сюрпризом», — пишут аналитики.

В исследовании говорится, что индекс S&P 500 вырастет еще на 13% в 2026 году благодаря высоким корпоративным доходам и «постепенному восстановлению» экономики США.

Бум производительности труда без роста занятости

Экономика США может пережить «бум производительности без роста занятости», что окажет давление на инфляцию и откроет дверь для дальнейшего снижения ставок ФРС.

В этом сценарии ослабление рынка труда в США поможет сдержать рост заработной платы и инфляцию, а ускорение производительности поможет сохранить стабильный экономический рост, пишут аналитики Morgan Stanley. По их оценкам, в таком сценарии базовая инфляция может упасть ниже 2%.

«Эта дезинфляция, вызванная предложением, дает ФРС возможность снизить ставки до уровня, благоприятного для экономики, без опасений инвесторов по поводу ускорения инфляции, вызванного денежно-кредитной политикой», — отмечают в Morgan Stanley.

Корреляция между акциями и облигациями снова меняется

Цены на акции обычно меняются обратно пропорционально ценам на облигации, поскольку снижение рисковых активов заставляет инвесторов искать безопасность в облигациях. Эта динамика изменилась в 2025 году, когда цены на акции и облигации стабильно росли в течение всего года.

По данным Morgan Stanley, это отчасти связано с тем, что в последнее время акции оказались в ситуации, когда плохие новости являются хорошими новостями — слабые экономические данные были положительными для акций, поскольку вызывали у инвесторов оптимизм в отношении снижения ставок ФРС.

Однако, по мнению аналитиков, эта динамика может снова измениться, если в следующем году инфляция вернется к целевому уровню ФРС. Казначейские облигации США рассматриваются как безопасное убежище и средство хеджирования от инфляции.

Рост цен на сырьевые товары и энергоносители

Сырьевые товары, включая энергоносители, продемонстрировали значительный рост в 2025 году, и в 2026 году эта тенденция может повториться. По мнению стратегов, это связано с рядом событий, которые могут привести к взрывному росту цен на сырьевые товары:

ФРС продолжает снижать процентные ставки, в то время как другие центральные банки повышают их. Это делает доллар США менее привлекательным по сравнению с другими валютами мира, снижая его стоимость; дешевый доллар и стимулирующие меры способствуют восстановлению экономики Китая, одного из крупнейших в мире производителей и потребителей редкоземельных и драгоценных металлов. Также Китай является одним из крупнейших потребителей энергии в мире.

«Ослабление доллара и высокий уровень потребления в Китае подталкивают цены на энергоносители, в том числе на бензин, который в настоящее время находится ниже пятилетнего минимума, к новым максимумам», — отмечает банк.

Аналитики в целом ожидают, что 2026 год будет благоприятным для цен на энергоносители и другие сырьевые товары благодаря таким факторам, как ограниченное предложение, рост спроса на них в связи с искусственным интеллектом и повышенный интерес к активам-убежищам.

Прогноз Saxo Bank

В начале декабря датский Saxo Bank представил свои «шокирующие прогнозы» на 2026 год. Банк публикует их ежегодно, подчеркивая, что это мозговой штурм на тему «сумасшедших вещей», которые могут сбыться, а не прямая инвестиционная рекомендация.