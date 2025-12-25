Сеть продаж товаров для спорта и туризма Athletics объявила о прекращении деятельности в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Athletics.
Сеть по продаже товаров для спорта Athletics уходит из Украины: в чем причина
Какая причина
«Последний розничный магазин Athletics прекратит работу 31 декабря 2025 года», — пишет пресс-служба спортивной сети.
Причинами приостановки работы магазинов стало сочетание устойчивого падения реальных доходов покупателей, удорожание логистики и военные риски.
Свою роль сыграла невозможность согласовать экономику офлайн-формата при сохранении текущих арендных ставок и стоимости энергии.
Источник: Минфин
