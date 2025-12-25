В Бразилии оркестр превратит колебания цены биткоина в музыку

Оркестровый проект в Бразилии получил разрешение властей на сбор средств для проведения концерта, в ходе которого колебания цены биткоина будут в реальном времени преобразованы в музыкальную композицию. Об этом пишет Сointelegraph.

Что известно

Представители инициативы подчеркнули, что им разрешено привлечь до 1,09 млн бразильских реалов ($197 000) от компаний и частных лиц. Сбор средств должен быть завершен до 31 декабря. Концерт, классифицированный как «инструментальная музыка», состоится в федеральной столице страны.

Главным элементом проекта является специальный алгоритм, который будет отслеживать рыночные данные биткоина и связанные с ним технические показатели в режиме реального времени во время выступления. Эти данные будут преобразованы в музыкальную композицию, определяющую мелодию, ритм и гармонию для оркестра.

Таким образом, аудитория получит возможность услышать волатильность первой криптовалюты и крипторынка в целом, а традиционные инструменты будут сочетаться с композицией, управляемой данными, пояснили организаторы.

Инициатива была одобрена в рамках закона Руанета (Lei Rouanet), позволяющего частным инвесторам получать налоговые вычеты за финансирование культурных мероприятий в Бразилии.

