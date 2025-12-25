Multi от Минфин
25 декабря 2025, 8:34

В Бразилии оркестр превратит колебания цены биткоина в музыку

Оркестровый проект в Бразилии получил разрешение властей на сбор средств для проведения концерта, в ходе которого колебания цены биткоина будут в реальном времени преобразованы в музыкальную композицию. Об этом пишет Сointelegraph.

Оркестровый проект в Бразилии получил разрешение властей на сбор средств для проведения концерта, в ходе которого колебания цены биткоина будут в реальном времени преобразованы в музыкальную композицию.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Представители инициативы подчеркнули, что им разрешено привлечь до 1,09 млн бразильских реалов ($197 000) от компаний и частных лиц. Сбор средств должен быть завершен до 31 декабря. Концерт, классифицированный как «инструментальная музыка», состоится в федеральной столице страны.

Главным элементом проекта является специальный алгоритм, который будет отслеживать рыночные данные биткоина и связанные с ним технические показатели в режиме реального времени во время выступления. Эти данные будут преобразованы в музыкальную композицию, определяющую мелодию, ритм и гармонию для оркестра.

Таким образом, аудитория получит возможность услышать волатильность первой криптовалюты и крипторынка в целом, а традиционные инструменты будут сочетаться с композицией, управляемой данными, пояснили организаторы.

Инициатива была одобрена в рамках закона Руанета (Lei Rouanet), позволяющего частным инвесторам получать налоговые вычеты за финансирование культурных мероприятий в Бразилии.

Ранее руководитель отдела исследований компании Galaxy Digital Алекс Торн (Alex Thorn) заявил, что наступающий 2026 год станет для биткоина турбулентным — экономические и политические риски, а также отсутствие четкого тренда на крипторынке могут создать сложную среду для криптоактива.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
