К закрытию межбанка в среду, 24 декабря, курс доллара вырос на 29 копеек в покупке и продаже, евро подорожал на 31 копейку в покупке и на 30 копеек в продаже.
Доллар и евро стремительно ушли вверх на межбанке
|
Открытие 24 декабря
|
Закрытие 24 декабря
|
Изменения
|
41,78/41,83
|
42,07/42,12
|
29/29
|
49,26/49,31
|
49,57/49,61
|
31/30
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,87−42,30 грн. Евро покупают за 49,25 грн, а продают за 49,95 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,20−42,25, евро — 49,65−49,81 грн.
Источник: Минфин
