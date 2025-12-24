В конце 2025 года украинский бизнес входит в новый этап планирования между сдержанным оптимизмом и ощутимой неопределенностью. Рынок еще не вернулся к стабильности, но и не живет логикой «пережить любой ценой». Компании думают о развитии, но с осторожностью и четким контролем рисков. Об этом идет речь в исследовании robota.ua.
Зарплаты, вызовы и прогнозы: как украинские работодатели готовятся к 2026 году
Как компании пересматривали зарплаты в 2025 году
2025 стал годом постепенных, но системных изменений в компенсационной политике. Половина опрошенных компаний (50%) повысили зарплаты всей команде. Еще 31% применяли точечный подход — пересматривали вознаграждения для отдельных сотрудников или команд. Только 9% компаний не изменяли уровень оплаты труда за год.
Такие результаты свидетельствуют об осознании бизнесом необходимости поддержки конкурентного уровня доходов даже в условиях экономических рисков.
Что влияет на решение о повышении
Ключевым ориентиром для работодателей остается рыночная стоимость специалиста — на это ориентируются 68% компаний. На втором месте реальные финансовые возможности бизнеса (60%).
Также среди важных критериев:
- эффективность работы сотрудника — 52%;
- финансовые бонусы по результатам — 50%;
- влияние инфляции и общей экономической ситуации — 46%;
- критичность роли для бизнеса — 32%;
- расширение зоны ответственности — 30%.
Какие бонусы предлагают компании, кроме зарплаты
Финансовая мотивация уже не ограничивается цифрой в офере — все больше работодателей дополняют ее нематериальными преимуществами. В 2025 году компании чаще всего предлагают:
- обучение на средства компании — 62%;
- гибкий график или дистанционную работу — 53%;
- финансовые бонусы — 50%;
- бронирование — 40%;
- корпоративные активности — 39%;
- скидки на продукты и услуги компании — 38%;
- медицинское страхование — 27%.
Компенсационная политика на рынке
Большинство компаний ориентируются на рынок и стремятся держать оплату в пределах медианы — так ответили 61% опрошенных. Еще 29% признают, что их зарплаты ниже рыночных. Часть таких работодателей пытается выровнять предложение бонусами и расширенным пакетом преимуществ.
Только 10% компаний платят выше рынка — это, в основном, бизнесы, активно соревнующиеся за специалистов или работающие в сегментах с высоким дефицитом кадров.
Планы на 2026 год: вырастут ли зарплаты
Большинство компаний не отказываются от идеи повышения компенсации в 2026 году. В ответах работодателей видна готовность бороться за людей даже на фоне экономической неопределенности:
- 54% уже заложили индексацию в планы на 2026 год;
- 38% рассматривают возможность повышений, но решения еще не закреплены;
- только 8% не планируют никаких изменений.
Такие результаты показывают: даже из-за ограниченных ресурсов бизнес пытается удерживать команды и оставаться конкурентным на рынке.
Экономические прогнозы: сдержанный пессимизм
Взгляд на 2026 год пока не придает уверенности. Ожидания остаются достаточно напряженными:
- 55% прогнозируют ухудшение экономической ситуации;
- 22% считают, что делать какие-либо прогнозы вообще сложно;
- 14% ожидают стабильности без значительных изменений
- остальные не смогли определиться.
Неопределенность напрямую влияет на бюджетирование, политику вознаграждений и подходы к найму.
Что будет с наймом в 2026 году
Кадровая стратегия на следующий год остается сдержанной. Компании выбирают достаточно осторожные сценарии:
- 46% не планируют увеличивать или сокращать команду;
- 30% будут наниматься выборочно, под конкретные задачи или проекты;
- 20% видят перспективы расширения;
- 4% допускают сокращение штата.
У многих бизнесов приоритет не в количестве найма, а в качестве усиления стратегических ролей, подбор профильных специалистов и содержание ключевых людей.
Планы роста бизнеса
Даже при неопределенности большинство компаний не ставят развитие на паузу. В ответах просматривается осторожный, но все же оптимизм:
- 44% компаний планируют сдержанный рост без резких масштабирований, но с движением вперед;
- 28% настроены на активное развитие;
- 24% покидают бизнес в рамках текущего масштаба — фокус на стабильности;
- 4% готовятся к сокращению деятельности.
Куда бизнес будет инвестировать в 2026 году
Стратегические приоритеты показывают, что внимание смещается в сторону развития продукта, технологий и рынков. Компании концентрируются на том, что может давать предпочтение уже в ближайшее время:
- 48% будут инвестировать в новые продукты и услуги;
- 40% — в автоматизацию и применение AI;
- 40% — в маркетинге и продвижении;
- 37% — в выход на новые рынки;
- 36% — на развитие команд и повышение экспертизы.
В то же время, 15% компаний откладывают инвестиции — на них влияют слабая предсказуемость экономики и ограниченные ресурсы.
Главные вызовы 2026 года
Взгляд бизнеса на горизонты 2026 довольно единодушный: наибольшая угроза — нехватка людей. 81% работодателей называют дефицит кадров критическим фактором, определяющим темп развития отраслей.
На втором месте — экономика и потребление. Компании испытывают давление на доходы населения, что прямо влияет на продажи и, соответственно, на инвестиционную активность:
- 49% говорят о падении покупательной способности;
- 46% — о высокой эмоциональной нагрузке в командах;
- 34% — о налоговом давлении;
- 25% — о росте конкуренции за клиента и специалиста.
Все эти факторы в комплексе создают среду, где бизнес одновременно борется за рынок и таланты — и часто именно вторая задача становится более сложной.
Общие настроения бизнеса
Как следствие, бизнес входит в 2026 год с разными, иногда противоположными ожиданиями. Центральное чувство — напряжение, с которым приходится планировать будущее:
- 48% испытывают неопределенность и стресс в планировании;
- 23% — настроены осторожно, но оптимистично;
- 19% ждут стабильности без прорыва;
- 10% видят год сложным, но переломным.
Комментарии