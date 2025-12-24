Зарплаты, вызовы и прогнозы: как украинские работодатели готовятся к 2026 году

В конце 2025 года украинский бизнес входит в новый этап планирования между сдержанным оптимизмом и ощутимой неопределенностью. Рынок еще не вернулся к стабильности, но и не живет логикой «пережить любой ценой». Компании думают о развитии, но с осторожностью и четким контролем рисков. Об этом идет речь в исследовании robota.ua.

Как компании пересматривали зарплаты в 2025 году

2025 стал годом постепенных, но системных изменений в компенсационной политике. Половина опрошенных компаний (50%) повысили зарплаты всей команде. Еще 31% применяли точечный подход — пересматривали вознаграждения для отдельных сотрудников или команд. Только 9% компаний не изменяли уровень оплаты труда за год.

Такие результаты свидетельствуют об осознании бизнесом необходимости поддержки конкурентного уровня доходов даже в условиях экономических рисков.

Что влияет на решение о повышении

Ключевым ориентиром для работодателей остается рыночная стоимость специалиста — на это ориентируются 68% компаний. На втором месте реальные финансовые возможности бизнеса (60%).

Также среди важных критериев:

эффективность работы сотрудника — 52%;

финансовые бонусы по результатам — 50%;

влияние инфляции и общей экономической ситуации — 46%;

критичность роли для бизнеса — 32%;

расширение зоны ответственности — 30%.

Какие бонусы предлагают компании, кроме зарплаты

Финансовая мотивация уже не ограничивается цифрой в офере — все больше работодателей дополняют ее нематериальными преимуществами. В 2025 году компании чаще всего предлагают:

обучение на средства компании — 62%;

гибкий график или дистанционную работу — 53%;

финансовые бонусы — 50%;

бронирование — 40%;

корпоративные активности — 39%;

скидки на продукты и услуги компании — 38%;

медицинское страхование — 27%.

Компенсационная политика на рынке

Большинство компаний ориентируются на рынок и стремятся держать оплату в пределах медианы — так ответили 61% опрошенных. Еще 29% признают, что их зарплаты ниже рыночных. Часть таких работодателей пытается выровнять предложение бонусами и расширенным пакетом преимуществ.

Только 10% компаний платят выше рынка — это, в основном, бизнесы, активно соревнующиеся за специалистов или работающие в сегментах с высоким дефицитом кадров.

Планы на 2026 год: вырастут ли зарплаты

Большинство компаний не отказываются от идеи повышения компенсации в 2026 году. В ответах работодателей видна готовность бороться за людей даже на фоне экономической неопределенности:

54% уже заложили индексацию в планы на 2026 год;

38% рассматривают возможность повышений, но решения еще не закреплены;

только 8% не планируют никаких изменений.

Такие результаты показывают: даже из-за ограниченных ресурсов бизнес пытается удерживать команды и оставаться конкурентным на рынке.

Экономические прогнозы: сдержанный пессимизм

Взгляд на 2026 год пока не придает уверенности. Ожидания остаются достаточно напряженными:

55% прогнозируют ухудшение экономической ситуации;

22% считают, что делать какие-либо прогнозы вообще сложно;

14% ожидают стабильности без значительных изменений

остальные не смогли определиться.

Неопределенность напрямую влияет на бюджетирование, политику вознаграждений и подходы к найму.

Что будет с наймом в 2026 году

Кадровая стратегия на следующий год остается сдержанной. Компании выбирают достаточно осторожные сценарии:

46% не планируют увеличивать или сокращать команду;

30% будут наниматься выборочно, под конкретные задачи или проекты;

20% видят перспективы расширения;

4% допускают сокращение штата.

У многих бизнесов приоритет не в количестве найма, а в качестве усиления стратегических ролей, подбор профильных специалистов и содержание ключевых людей.

Планы роста бизнеса

Даже при неопределенности большинство компаний не ставят развитие на паузу. В ответах просматривается осторожный, но все же оптимизм:

44% компаний планируют сдержанный рост без резких масштабирований, но с движением вперед;

28% настроены на активное развитие;

24% покидают бизнес в рамках текущего масштаба — фокус на стабильности;

4% готовятся к сокращению деятельности.

Куда бизнес будет инвестировать в 2026 году

Стратегические приоритеты показывают, что внимание смещается в сторону развития продукта, технологий и рынков. Компании концентрируются на том, что может давать предпочтение уже в ближайшее время:

48% будут инвестировать в новые продукты и услуги;

40% — в автоматизацию и применение AI;

40% — в маркетинге и продвижении;

37% — в выход на новые рынки;

36% — на развитие команд и повышение экспертизы.

В то же время, 15% компаний откладывают инвестиции — на них влияют слабая предсказуемость экономики и ограниченные ресурсы.

Главные вызовы 2026 года

Взгляд бизнеса на горизонты 2026 довольно единодушный: наибольшая угроза — нехватка людей. 81% работодателей называют дефицит кадров критическим фактором, определяющим темп развития отраслей.

На втором месте — экономика и потребление. Компании испытывают давление на доходы населения, что прямо влияет на продажи и, соответственно, на инвестиционную активность:

49% говорят о падении покупательной способности;

46% — о высокой эмоциональной нагрузке в командах;

34% — о налоговом давлении;

25% — о росте конкуренции за клиента и специалиста.

Все эти факторы в комплексе создают среду, где бизнес одновременно борется за рынок и таланты — и часто именно вторая задача становится более сложной.

Общие настроения бизнеса

Как следствие, бизнес входит в 2026 год с разными, иногда противоположными ожиданиями. Центральное чувство — напряжение, с которым приходится планировать будущее: