Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
24 декабря 2025, 17:27 Читати українською

Зарплаты, вызовы и прогнозы: как украинские работодатели готовятся к 2026 году

В конце 2025 года украинский бизнес входит в новый этап планирования между сдержанным оптимизмом и ощутимой неопределенностью. Рынок еще не вернулся к стабильности, но и не живет логикой «пережить любой ценой». Компании думают о развитии, но с осторожностью и четким контролем рисков. Об этом идет речь в исследовании robota.ua.

В конце 2025 года украинский бизнес входит в новый этап планирования между сдержанным оптимизмом и ощутимой неопределенностью.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как компании пересматривали зарплаты в 2025 году

2025 стал годом постепенных, но системных изменений в компенсационной политике. Половина опрошенных компаний (50%) повысили зарплаты всей команде. Еще 31% применяли точечный подход — пересматривали вознаграждения для отдельных сотрудников или команд. Только 9% компаний не изменяли уровень оплаты труда за год.

Такие результаты свидетельствуют об осознании бизнесом необходимости поддержки конкурентного уровня доходов даже в условиях экономических рисков.

Что влияет на решение о повышении

Ключевым ориентиром для работодателей остается рыночная стоимость специалиста — на это ориентируются 68% компаний. На втором месте реальные финансовые возможности бизнеса (60%).

Также среди важных критериев:

  • эффективность работы сотрудника — 52%;
  • финансовые бонусы по результатам — 50%;
  • влияние инфляции и общей экономической ситуации — 46%;
  • критичность роли для бизнеса — 32%;
  • расширение зоны ответственности — 30%.

Какие бонусы предлагают компании, кроме зарплаты

Финансовая мотивация уже не ограничивается цифрой в офере — все больше работодателей дополняют ее нематериальными преимуществами. В 2025 году компании чаще всего предлагают:

  • обучение на средства компании — 62%;
  • гибкий график или дистанционную работу — 53%;
  • финансовые бонусы — 50%;
  • бронирование — 40%;
  • корпоративные активности — 39%;
  • скидки на продукты и услуги компании — 38%;
  • медицинское страхование — 27%.

Компенсационная политика на рынке

Большинство компаний ориентируются на рынок и стремятся держать оплату в пределах медианы — так ответили 61% опрошенных. Еще 29% признают, что их зарплаты ниже рыночных. Часть таких работодателей пытается выровнять предложение бонусами и расширенным пакетом преимуществ.

Только 10% компаний платят выше рынка — это, в основном, бизнесы, активно соревнующиеся за специалистов или работающие в сегментах с высоким дефицитом кадров.

Планы на 2026 год: вырастут ли зарплаты

Большинство компаний не отказываются от идеи повышения компенсации в 2026 году. В ответах работодателей видна готовность бороться за людей даже на фоне экономической неопределенности:

  • 54% уже заложили индексацию в планы на 2026 год;
  • 38% рассматривают возможность повышений, но решения еще не закреплены;
  • только 8% не планируют никаких изменений.

Такие результаты показывают: даже из-за ограниченных ресурсов бизнес пытается удерживать команды и оставаться конкурентным на рынке.

Экономические прогнозы: сдержанный пессимизм

Взгляд на 2026 год пока не придает уверенности. Ожидания остаются достаточно напряженными:

  • 55% прогнозируют ухудшение экономической ситуации;
  • 22% считают, что делать какие-либо прогнозы вообще сложно;
  • 14% ожидают стабильности без значительных изменений
  • остальные не смогли определиться.

Неопределенность напрямую влияет на бюджетирование, политику вознаграждений и подходы к найму.

Что будет с наймом в 2026 году

Кадровая стратегия на следующий год остается сдержанной. Компании выбирают достаточно осторожные сценарии:

  • 46% не планируют увеличивать или сокращать команду;
  • 30% будут наниматься выборочно, под конкретные задачи или проекты;
  • 20% видят перспективы расширения;
  • 4% допускают сокращение штата.

У многих бизнесов приоритет не в количестве найма, а в качестве усиления стратегических ролей, подбор профильных специалистов и содержание ключевых людей.

Планы роста бизнеса

Даже при неопределенности большинство компаний не ставят развитие на паузу. В ответах просматривается осторожный, но все же оптимизм:

  • 44% компаний планируют сдержанный рост без резких масштабирований, но с движением вперед;
  • 28% настроены на активное развитие;
  • 24% покидают бизнес в рамках текущего масштаба — фокус на стабильности;
  • 4% готовятся к сокращению деятельности.

Куда бизнес будет инвестировать в 2026 году

Стратегические приоритеты показывают, что внимание смещается в сторону развития продукта, технологий и рынков. Компании концентрируются на том, что может давать предпочтение уже в ближайшее время:

  • 48% будут инвестировать в новые продукты и услуги;
  • 40% — в автоматизацию и применение AI;
  • 40% — в маркетинге и продвижении;
  • 37% — в выход на новые рынки;
  • 36% — на развитие команд и повышение экспертизы.

В то же время, 15% компаний откладывают инвестиции — на них влияют слабая предсказуемость экономики и ограниченные ресурсы.

Главные вызовы 2026 года

Взгляд бизнеса на горизонты 2026 довольно единодушный: наибольшая угроза — нехватка людей. 81% работодателей называют дефицит кадров критическим фактором, определяющим темп развития отраслей.

На втором месте — экономика и потребление. Компании испытывают давление на доходы населения, что прямо влияет на продажи и, соответственно, на инвестиционную активность:

  • 49% говорят о падении покупательной способности;
  • 46% — о высокой эмоциональной нагрузке в командах;
  • 34% — о налоговом давлении;
  • 25% — о росте конкуренции за клиента и специалиста.

Все эти факторы в комплексе создают среду, где бизнес одновременно борется за рынок и таланты — и часто именно вторая задача становится более сложной.

Общие настроения бизнеса

Как следствие, бизнес входит в 2026 год с разными, иногда противоположными ожиданиями. Центральное чувство — напряжение, с которым приходится планировать будущее:

  • 48% испытывают неопределенность и стресс в планировании;
  • 23% — настроены осторожно, но оптимистично;
  • 19% ждут стабильности без прорыва;
  • 10% видят год сложным, но переломным.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
