SEC обвинила три криптоплатформы в мошенничестве на $14 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала жалобу в окружной суд Колорадо на три платформы для торговли криптоактивами: Morocoin, Berge и Cirkor, обвинив их в обмане инвесторов и мошенничестве с токенами.

Кто под прицелом

В иске также фигурируют инвестиционные клубы AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation и Zenith Asset Tech Foundation.

Согласно жалобе регулятора, перечисленные организации действовали с января 2024 года по январь 2025 года и рекламировались в социальных сетях. Создатели платформ работали в основном через мессенджер WhatsApp, создавая групповые чаты и позиционируя себя как специалистов по финансам.

После добавления в чаты, пользователи получали инвестиционные советы, сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ). Затем жертв убеждали открыть и пополнить счет на мошеннических платформах Morocoin, Berge и Cirkor. Злоумышленники пытались убедить инвесторов в законной работе своих платформ, уверяя в наличии лицензии. В действительности никаких сделок с криптовалютами не проводилось, заявила SEC.

В дальнейшем эти платформы стали продвигать токены-акции. Когда инвесторы пытались вывести вложенные средства, от них требовали дополнительные платежи за вывод. Однако даже после совершения этих платежей, инвесторы не смогли вернуть свои деньги.

По данным SEC, ответчики присвоили не менее $14 млн — эти средства были переведены за границу через банковские счета и криптосервисы.

«Остерегайтесь любых групповых чатов, где вы получаете советы по инвестициям от незнакомых людей — именно так люди становятся жертвами мошенничества», — предупредила SEC.

В феврале американский суд обязал основателей криптовалютной схемы EmpiresX выплатить клиентам и властям $130 млн за обман инвесторов. Недавно SEC обвинила основателя майнинговой компании VBit Technologies в мошенничестве и растрате привлеченных от клиентов $48,5 млн.