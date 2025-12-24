Логан Пол выставляет на аукцион самую дорогую карточку Покемона: ожидаемая цена — до $12 миллионов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 декабря 2025, 12:56 Читати українською

Логан Пол выставляет на аукцион самую дорогую карточку Покемона: ожидаемая цена — до $12 миллионов

Звезда реслинга и известный американский инфлюэнсер Логан Пол решил продать свою легендарную карточку Pikachu Illustrator. Этот экспонат уже вписан в Книгу рекордов Гиннеса как самая дорогая карточка Покемона, проданная на частном аукционе. Об этом сообщает Bloomberg.

Логан Пол выставляет на аукцион самую дорогую карту Покемона
Фото: Логан Пол

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

Пол купил карточку в 2021 году за $5,3 млн. Посредником в продаже выступил Кен Голдин, основатель Goldin Auctions и звезда сериала Netflix «Король коллекций». В рамках сделки Пол уже получил аванс в размере $2,5 млн.

Торги стартуют 12 января на сайте Goldin Auctions. Эксперты оценивают лот в пределах $7−12 млн.

«Рынок Pokémon сейчас горяч как никогда. Кен предложил мне условия, от которых я не смог отказаться», — прокомментировал Логан Пол в интервью Bloomberg TV.

Интересно, что ранее Пол отклонил предложение Голдина выкупить карточку за $7,5 млн.

Логан Пол носит на шее карточку Pikachu Illustrator

«Это альтернативный класс активов», — сказал Голдин о современном рынке коллекционеров в интервью.

В 2026 году Покемон празднует свое 30-летие, поэтому многие из выросших с ним теперь являются взрослыми людьми с возможностью тратить деньги. По словам Голдина, они не выросли с желанием иметь большие коллекции искусств, как предыдущие поколения.

«Вот так мы можем видеть, как баскетбольная карточка с изображениями Майкла Джордана и Коби Брайанта продается за 12,5 миллиона долларов», — сказал он.

Пол — упорный коллекционер, а также инфлюэнсер и реслер WWE. Он стал известен вместе со своим братом Джейком Полом на Vine и YouTube.

Джейк Пол недавно провел бой с бывшим чемпионом в тяжелом весе Энтони Джошуа. Боксерский поединок транслировался в прямом эфире на Netflix и завершился поражением Пола.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами