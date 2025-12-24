Логан Пол выставляет на аукцион самую дорогую карточку Покемона: ожидаемая цена — до $12 миллионов

Звезда реслинга и известный американский инфлюэнсер Логан Пол решил продать свою легендарную карточку Pikachu Illustrator. Этот экспонат уже вписан в Книгу рекордов Гиннеса как самая дорогая карточка Покемона, проданная на частном аукционе. Об этом сообщает Bloomberg.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

Пол купил карточку в 2021 году за $5,3 млн. Посредником в продаже выступил Кен Голдин, основатель Goldin Auctions и звезда сериала Netflix «Король коллекций». В рамках сделки Пол уже получил аванс в размере $2,5 млн.

Торги стартуют 12 января на сайте Goldin Auctions. Эксперты оценивают лот в пределах $7−12 млн.

«Рынок Pokémon сейчас горяч как никогда. Кен предложил мне условия, от которых я не смог отказаться», — прокомментировал Логан Пол в интервью Bloomberg TV.

Интересно, что ранее Пол отклонил предложение Голдина выкупить карточку за $7,5 млн.

Логан Пол носит на шее карточку Pikachu Illustrator

«Это альтернативный класс активов», — сказал Голдин о современном рынке коллекционеров в интервью.

В 2026 году Покемон празднует свое 30-летие, поэтому многие из выросших с ним теперь являются взрослыми людьми с возможностью тратить деньги. По словам Голдина, они не выросли с желанием иметь большие коллекции искусств, как предыдущие поколения.

«Вот так мы можем видеть, как баскетбольная карточка с изображениями Майкла Джордана и Коби Брайанта продается за 12,5 миллиона долларов», — сказал он.

Пол — упорный коллекционер, а также инфлюэнсер и реслер WWE. Он стал известен вместе со своим братом Джейком Полом на Vine и YouTube.

Джейк Пол недавно провел бой с бывшим чемпионом в тяжелом весе Энтони Джошуа. Боксерский поединок транслировался в прямом эфире на Netflix и завершился поражением Пола.