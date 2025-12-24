Multi от Минфин
24 декабря 2025, 11:57

Рекордное ограбление крипторынка: в 2025 году хакеры похитили $2,7 миллиарда

2025 год стал самым плохим в истории кибербезопасности криптоиндустрии. Согласно данным ведущих аналитических компаний Chainalysis, TRM Labs и De.Fi, общая сумма украденных цифровых активов достигла $2,7 млрд, что является историческим максимумом. Об этом сообщает TechCrunch.

2025 год стал самым плохим в истории кибербезопасности криптоиндустрии.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ключевые факты 2025 года

Самая большая кража в истории: Взлом биржи Bybit (Дубай), во время которого злоумышленники вывели $1,46 млрд. ФБР и независимые эксперты связывают это нападение с хакерами, работающими на правительство Северной Кореи. Это ограбление вошло в список величайших финансовых преступлений в мире.

След КНДР: Хакеры Ким Чен Ына стали «самыми производительными» в 2025 году, присвоив по меньшей мере $2 млрд. По оценкам Elliptic, с 2017 года Северная Корея похитила уже около $6 млрд, используя эти средства для финансирования своей ядерной программы.

Другие значимые атаки Среди крупнейших жертв также оказались децентрализованная биржа Cetus ($223 млн), протокол Balancer ($128 млн) и биржа Phemex (более $73 млн).

Для сравнения, в 2024 году было украдено $2,2 млрд, а в 2023 — $2 млрд. Тенденция свидетельствует о том, что, несмотря на усиление мер безопасности, активность киберпреступников только растет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
