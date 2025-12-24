Падение спроса на криптовалюты и капитуляция майнеров: что нового на рынке

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

CryptoQuant: Спрос на криптовалюты падает, повторяя сценарий 2021 года

Аналитики компании CryptoQuant фиксируют стагнацию покупной активности на крипторинке. Согласно новым данным, снижение спроса наблюдается как в торговых объемах, так и в ончейн-метриках.

Эксперты отмечают, что, несмотря на ценовые колебания, общее количество открытых позиций сокращается. Такая рыночная структура напоминает события 2021 г., что может свидетельствовать о переходе рынка к «финальной фазе распределения».

Кроме того, зафиксировано резкое падение количества активных адресов в сети. Поскольку этот показатель тесно связан с внебиржевой (OTC) активностью, его снижение указывает на потерю интереса со стороны крупных трейдеров и общее ослабление жизнеспособности рынка.

Вопрос о том, сохранился ли традиционный четырехлетний цикл биткоина, остается открытым, однако для текущей ситуации это не является определяющим фактором.

Капитуляция майнеров сигнализирует о приближении «дна» биткоина — VanEck

Аналитики инвестиционной компании VanEck зафиксировали падение хешрейта биткоина на 4% за последний месяц — это самое масштабное снижение с апреля 2024 года.

Эксперты отмечают, что исторически такая «капитуляция» майнеров является бычьим сигналом. Статистика свидетельствует: в 77% случаев после длительного снижения мощности сети биткоин демонстрировал рост со средним показателем +72% в течение следующих полугода.

Причиной кризиса стала низкая рентабельность: из-за халвинга и высокой сложности сети майнеры вынуждены работать на грани возможностей. Для владельцев старого оборудования (например, Bitmain S19 XP) порог безубыточности за год упал с $0,12 до $0,077 за кВтч. Индикатор Hash Ribbons подтверждает фазу капитуляции, часто предшествующую мощному ценовому ралли.

На момент написания новости цена биткоина составляет около $87 000.

Криптотрейдеры потеряли $27 млн из-за обвала альтокинов ENA и PUMP

Аналитики Lookonchain зафиксировали два случая масштабного ущерба среди крупных владельцев криптовалют. Общая сумма потерь обоих инвесторов составила около $27 млн после того, как они решили зафиксировать убытки и продать активы по ценам значительно ниже начальных.

Первый трейдер потерял более $15 млн (-81%) на токене ENA. Он приобрел активы год назад за $18,5 млн ($1,1 за монету), однако при переводе на Coinbase Prime стоимость позиции упала до $3,5 млн.

Второй инвестор понес потери в размере $12 млн (-62%) на токене PUMP. Аккумулировав активы на сумму $19,53 млн в течение осени 2025 года, в декабре он вывел остатки средств ($7,3 млн) на платформу FalconX для продажи.

Gnosis Chain провела хардфорк для принудительного возврата похищенных активов Balancer

Команда Gnosis Chain успешно реализовала хардфорк, чтобы возобновить активы, похищенные во время масштабного взлома протокола Balancer. Это решение позволило вывести деньги из-под контроля хакера.

Хотя точная сумма возвращенных активов пока не разглашается, разработчики подтвердили, что злоумышленник больше не имеет доступа к этим ресурсам.

Этот шаг стал ответом на произошедший в начале ноября инцидент, когда из-за уязвимости смартконтрактов Balancer v2 было похищено более $110 млн. Влияние атаки оказалось настолько значительным, что другая сеть — Berachain — также была вынуждена проводить хардфорк для защиты своей экосистемы.

В настоящее время Balancer DAO работает над планом компенсаций, располагая около $8 млн восстановленных средств для выплат пострадавшим поставщикам ликвидности.