Курс валют на среду: доллар и евро значительно подешевели

В среду, 24 декабря, на наличном рынке средний курс доллара потерял 5 копеек в покупке и 8 копеек в продаже. Евро в покупке потерял 5 копеек, а в продаже 2 копейки.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 30 копеек в покупке и 20 копеек в продаже. Евро потерял 25 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,80−42,27 грн. Евро покупают за 49,20 грн, а продают за 49,90 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,90−42,10, евро — 49,45−49,76 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,78−41,83 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,26−49,13 грн/евро.

