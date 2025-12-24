Multi от Минфин
українська
24 декабря 2025, 9:06

Bloomberg назвал победителей и аутсайдеров криптоиндустрии в 2025 году

Bloomberg подвело итоги 2025 года для криптоиндустрии, который оказался противоречивым: на старте года рынок пережил бурный рост на фоне смягчения риторики регуляторов и политической поддержки, однако во второй половине года котировки большинства цифровых активов снизились, а ажиотаж вокруг IPO пошел на спад.

Bloomberg подвело итоги 2025 года для криптоиндустрии, который оказался противоречивым: на старте года рынок пережил бурный рост на фоне смягчения риторики регуляторов и политической поддержки, однако во второй половине года котировки большинства цифровых активов снизились, а ажиотаж вокруг IPO пошел на спад.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиКто больше всех заработал на криптовалютеОдним из главных крипто-бенефициаров года стал Джереми Аллер, сооснователь и глава Circle.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кто больше всех заработал на криптовалюте

Одним из главных крипто-бенефициаров года стал Джереми Аллер, сооснователь и глава Circle. Компания успешно вывела на биржу бизнес вокруг стейблкоина USDC, второго по величине в мире, с оборотом более $77 млрд.

IPO прошло по оценке около $6,9 млрд, а акции, несмотря на коррекцию после летних максимумов, по итогам года остаются значительно выше цены размещения. В третьем квартале Circle зафиксировала чистую прибыль $214 млн (рост более чем в три раза год к году).

Крупнейший прирост капитала зафиксирован и у Джанкарло Девазини, председателя Tether. Объем обращения стейблкоина USDT за год увеличился более чем на 15%, а компания выплатила владельцам свыше $10 млрд дивидендов. Bloomberg также указал, что Tether обсуждает привлечение инвестиций по оценке до $500 млрд, что теоретически может сделать Девазини самым богатым человеком в криптоиндустрии.

Укрепил позиции и Майк Новограц, основатель Galaxy Digital. Его компания выиграла от бума корпоративных структур, аккумулирующих криптоактивы на балансе: Galaxy получает комиссионные за управление такими резервами. Валовая выручка группы в третьем квартале превысила $28 млрд, увеличившись более чем вдвое по сравнению с прошлым годом.

Среди удачных размещений Bloomberg также отмечает IPO Figure Technology Solutions — блокчейн-кредитора, основанного Майком Кэгни, а также рост капитализации отдельных инфраструктурных проектов, сумевших встроиться в традиционный финансовый рынок на фоне институционализации криптосектора.

Кто потерял на крипто-бизнесе

На другом полюсе оказался Майкл Сэйлор и его компания Strategy, пионер стратегии агрессивного наращивания биткоин-резервов за счет заемного и акционерного капитала.

По мере появления множества аналогичных структур премия акций Strategy к чистой стоимости активов сократилась, а бумаги компании в 2025 году отстали даже от динамики самого биткоина. Состояние Сэйлора, по оценке Bloomberg, сократилось более чем на треть.

Серьезные потери понесли и братья Винклвосс. Их криптобиржа Gemini вышла на биржу осенью, однако IPO выявило сравнительно скромные масштабы бизнеса по сравнению с Coinbase, а также зависимость компании от займов со стороны основателей. С момента размещения акции Gemini потеряли около 60%, что вместе со снижением курса биткоина ударило по личным капиталам братьев.

Не оправдали ожиданий и некоторые политически связанные криптопроекты. Активы, связанные с семьей Дональда Трампа, показали резкое падение котировок, а мемкоины и отдельные публичные структуры потеряли десятки процентов стоимости. Формально это лишь частично отразилось в расчетах состояния семьи из-за ограничений на продажу долей, однако динамика стала показательной для всего сегмента

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
