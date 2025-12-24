В течение года ГНС провела около 200 фактических проверок пунктов обмена валют. За выявленные нарушения доначислено более 58 млн грн штрафов. Об этом говорится в сообщении Налоговой.
За 2025 год Налоговая оштрафовала обменники более чем на 58 млн грн
Что нарушили обменники
В ходе проверок выявлено 20 фактов незаконной работы — без государственной регистрации как субъектов хозяйствования.
В частности, специалисты ГНС проанализировали информацию на интернет-ресурсах и в соцсетях и обнаружили разветвленную сеть круглосуточных обменников.
Они работали без:
- надлежащей государственной регистрации;
- лицензии Национального банка;
- уплаты налогов;
- применение РРО/ПРРО.
