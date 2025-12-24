CreditKasa обновила мобильные приложения: еще быстрее, удобнее и технологичнее

В CreditKasa мы постоянно работаем над тем, чтобы наш сервис оставался простым в использовании, технологичен и максимально удобен для каждого клиента. Именно поэтому мы обновили мобильные приложения для iOS и Android — они стали более технологично совершенны и быстры, а также имеют современный дизайн с учетом клиентского опыта.

Что нового в мобильных приложениях CreditKasa?

Мы добавили и усовершенствовали ключевые функции, чтобы сделать взаимодействие с сервисом максимально комфортным:

обновленный современный интерфейс, который выглядит легко, лаконично и эстетично.

мгновенный вход через Face ID/Touch ID/биометрию

оплата кредита в одно касание — без лишних экранов и подтверждений

функция «Отбор средств», доступная прямо в приложении

стабильная работа сервиса 24/7

корректные push-уведомления, даже в фоновом режиме



Финансы всегда под рукой

Приложения CreditKasa созданы для тех, кто хочет управлять финансами быстро и удобно — в любой момент и из любого места. Основные возможности доступны в несколько кликов:

проверка состояния кредита

быстрая и удобная оплата

подбор средств по необходимости

просмотр истории платежей

получение важных уведомлений и напоминаний

Все самое необходимое теперь собрано в одном мобильном инструменте, который работает быстро, надежно и без лишних действий.

Попробуйте обновление уже сейчас

Оцените удобство обновленных приложений и пользуйтесь всеми возможностями CreditKasa еще более комфортно:

🍏 iOS: ссылка

🤖 Android: ссылка

Обновленные мобильные приложения — это очередной шаг в нашем стремлении сделать финансовый сервис CreditKasa простым, современным и удобным для каждого пользователя. Мы и дальше будем совершенствовать наши решения, чтобы обеспечивать наиболее комфортный опыт взаимодействия с финансами онлайн.