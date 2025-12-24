В CreditKasa мы постоянно работаем над тем, чтобы наш сервис оставался простым в использовании, технологичен и максимально удобен для каждого клиента. Именно поэтому мы обновили мобильные приложения для iOS и Android — они стали более технологично совершенны и быстры, а также имеют современный дизайн с учетом клиентского опыта.
CreditKasa обновила мобильные приложения: еще быстрее, удобнее и технологичнее
Что нового в мобильных приложениях CreditKasa?
Мы добавили и усовершенствовали ключевые функции, чтобы сделать взаимодействие с сервисом максимально комфортным:
-
обновленный современный интерфейс, который выглядит легко, лаконично и эстетично.
-
мгновенный вход через Face ID/Touch ID/биометрию
-
оплата кредита в одно касание — без лишних экранов и подтверждений
-
функция «Отбор средств», доступная прямо в приложении
-
стабильная работа сервиса 24/7
-
корректные push-уведомления, даже в фоновом режиме
Финансы всегда под рукой
Приложения CreditKasa созданы для тех, кто хочет управлять финансами быстро и удобно — в любой момент и из любого места. Основные возможности доступны в несколько кликов:
-
проверка состояния кредита
-
быстрая и удобная оплата
-
подбор средств по необходимости
-
просмотр истории платежей
-
получение важных уведомлений и напоминаний
Все самое необходимое теперь собрано в одном мобильном инструменте, который работает быстро, надежно и без лишних действий.
Попробуйте обновление уже сейчас
Оцените удобство обновленных приложений и пользуйтесь всеми возможностями CreditKasa еще более комфортно:
🍏 iOS: ссылка
🤖 Android: ссылка
Обновленные мобильные приложения — это очередной шаг в нашем стремлении сделать финансовый сервис CreditKasa простым, современным и удобным для каждого пользователя. Мы и дальше будем совершенствовать наши решения, чтобы обеспечивать наиболее комфортный опыт взаимодействия с финансами онлайн.
