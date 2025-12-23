К закрытию межбанка во вторник, 23 декабря, курс доллара снизился на 23 копейки в покупке и на 21 копейку в продаже, евро подешевел на 30 копеек в покупке и на 29 копеек в продаже.
Доллар и евро резко подешевели на межбанке
|
Открытие 23 декабря
|
Закрытие 23 декабря
|
Изменения
|
42,01/42,04
|
41,78/41,83
|
23/21
|
49,48/49,51
|
49,18/49,22
|
30/29
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,85−42,35 грн. Евро покупают за 49,25 грн, а продают за 49,88 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,20−42,30, евро — 49,70−49,81 грн.
