Эра «взрослого» крипторынка и стабильности: прогноз гендиректора Binance на 2026 год

Генеральный директор криптовалютной биржи Binance Ричард Тенг поделился видением будущего индустрии. По его мнению, 2026 станет началом этапа, когда криптовалюты окончательно перестанут быть «экспериментом» и станут частью мировой финансовой системы.

Ключевые тезисы прогноза:

Конец эпохи хайпа: Рынок переходит от спекуляций к реальной пользе. Главными драйверами станут не «мемкоины», а фундаментальные показатели проектов и их соответствие законам.

Дефицит биткоина на биржах: По состоянию на конец 2025 года объем BTC на торговых площадках упал до пятилетнего минимума (2,94 млн. BTC). Публичные компании и ETF уже контролируют более 2,5 млн BTC. Это значит, что рынком будут управлять не эмоциональные трейдеры, а крупные фонды, что может снизить резкие скачки цен.

Стейблкоины как Killer App: Благодаря новым законам (в частности GENIUS Act в США), капитализация стейблкоинов превысила $300 млрд. Они становятся основным мостом между обычными деньгами и цифровизацией.

Симбиоз ШИ и блокчейна: Технологии искусственного интеллекта станут каркасом безопасности. В Binance ШИ уже используется для предотвращения мошенничества и персонализации опыта пользователей.

Корпоративная диверсификация: В 2026 году компании начнут вкладывать свободные средства не только в биткоин и Ethereum, но и в перспективные альтоины с реальной экономикой.

Тенг отметил, что следующая глава истории крипт — это масштабное внедрение. Когда технологии встречаются с регуляцией, цифровые активы становятся обыденностью, а не экзотикой.