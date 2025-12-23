Продажа домов на вторичном рынке: в 2025 году спрос на покупку заметно вырос

Продажа домов на вторичном рынке: в 2025 году спрос на покупку домов заметно возрос — количество отзывов увеличилось на 21%, в частности, произошел рост интереса соискателей к дуплексам (+18%), таунхаусам (+28%) и домам на (+25%). Об этом говорится в исследовании «OLX Недвижимость».

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сколько продали домов

В то же время предложение росло неравномерно: количество объявлений о продаже дуплекса увеличилось на 29%, таунхаусов на 11%, на дома же — произошло уменьшение на 3%.

Цены в долларах продолжили расти: больше подорожали дома (+27%), тогда как медианная стоимость таунхаусов и дуплексов за год выросла на 5%.

Как изменились цены

Цены на покупку домов выросли избирательно. Самый высокий рост произошел в Сумах (+25%) и Ужгороде (+23%). Больше всего при покупке дома нужно заплатить в Киеве, Ужгороде, Львове и Одессе.

Без изменений осталась медианная стоимость в Тернополе и Запорожье. В то же время снижение цен наблюдалось преимущественно в южных и юго-восточных областных центрах: в Херсоне (-22%), Днепре и Николаеве (по -8%), а также в Виннице (-5%).