Курс валют на вторник: доллар в банках подешевел

Во вторник, 23 декабря, на наличном рынке средний курс доллара потерял 10 копеек в покупке и продаже. Евро в покупке прибавил 2 копейки, а в продаже 3 копейки.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и подешевел на 2 копейки в продаже. Евро не изменился в покупке и прибавил 4 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,90−42,35 грн. Евро покупают за 49,22 грн, а продают за 49,86 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,15−42,25, евро — 49,70−49,89 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,01−42,04 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,48−49,51 грн/евро.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту