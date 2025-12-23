AB InBev выпустила в США пиво, сваренное с использованием снега

Крупнейшая пивоваренная корпорация мира AB InBev представила потребителям ограниченную серию пива Bud Light Blizzard Brew, сваренного с использованием снега. Об этом сообщает интернет-издание The Drinks Business.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Откуда снег для пива

Снег для приготовления пива был собран на стадионе Highmark в Нью-Йорке во время первого снегопада сезона и доставлен на пивоварню Anheuser-Busch в Болдуинсвилле (штат Нью-Йорк), где его «интегрировали в процесс варки».

«Снежное» пиво было выпущено в рамках спонсорского контракта с командой американского футбола Buffalo Bills.

Как пишет The Drinks Business, продукт «вдохновлен преданностью горячих болельщиков» и посвящен последнему сезону, который их любимая команда проводит на этом стадионе. Пиво разлито в банки по 500 мл и продается в некоторых избранных розничных магазинах, а также в фан-клубах Buffalo Bills.

Контракт с Национальной футбольной лигой США (NFL), заключенный в 2024 году, стал для AB InBev попыткой удержать продажи на фоне общего падения рынка пива.

По данным исследования Beer Marketers Insight (BMI), потребление пива в США достигло минимума с 1990-х. Выпуск нишевых продуктов, подобных «снежному» пиву для болельщиков, также укладывается в эту стратегию.

Годовой объем производства AB InBev превышает 495,5 млн гл (гектолитров). Несмотря на снижение продаж почти на 2% в течение последнего года, прибыль AB InBev выросла на 10,2%.