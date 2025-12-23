Налоговые проверки 2025 года: как защититься. Полный гайд для плательщика

После длительного периода ограничений Государственная налоговая служба Украины постепенно, но уверенно возобновила осуществление налогового контроля. 2025 год — это год, когда бизнес в Украине должен не просто привыкнуть к плановым проверкам, но и научиться действовать в условиях полного налогового надзора: взвешенно, грамотно и уверенно. О том, как защититься от налоговых проверок «Минфину» рассказала Марьяна Костюк, младший юрист юридической фирмы GRACERS.

Почему нужно время от времени заглядывать в план проверок и быть готовым к ним всегда

В настоящее время система проверок приобрела комплексный характер: наряду с камеральными проверками, активно возобновляются фактические и документальные выездные проверки по месту осуществления хозяйственной деятельности. Можно предположить, что толчком к усиленному надзору со стороны контролирующего органа является нехватка средств в государственном бюджете.

Чтобы быть более осведомленными о вероятной проверке, каждый налогоплательщик может ознакомиться с актуальным планом-графиком, который размещен на официальном сайте ГНС Украины. Как наблюдается в течение этого года, изменения в план уже вносились, поэтому время от времени необходимо отслеживать информацию и внимательно следить за вероятными обновлениями, чтобы не было неожиданностей.

В отличие от выездной плановой фактическая проверка проводится без предупреждения налогоплательщика. Основанием для ее проведения может служить жалоба одного из ваших клиентов. Именно поэтому следует готовиться к проверке заранее.

К кому контролеры заходят чаще и проверяют

Согласно обновленному плану-графику, в 2025 году запланировано более 4900 проверок, что на 122 больше, чем в предыдущей редакции. Вот вам и яркий пример того, что эту динамику изменений и дополнений нужно постоянно отслеживать. Особенно это касается компаний, поскольку статистика свидетельствует о следующем: около 80% проверок приходится на юридических лиц, остальные — на физических лиц-предпринимателей, особенно по вопросам НДС, НДФЛ, ЕСВ и военного сбора.

Логика налоговых проверок в 2025 году вполне ясна: государство концентрируется на секторах, где вращаются крупнейшие финансовые потоки. Лидером по количеству проверок стала оптовая торговля: почти каждая четвёртая проверка касается этой отрасли. В зоне повышенного внимания также агросектор (11%), пищевая промышленность (7%), логистика (6%) и розничная торговля (4%).

Что делать, если контролер неправ

Все проверки независимо от отрасли и масштаба бизнеса, в конце концов, имеют одинаковую финальную точку. Они завершаются составлением акта, который становится отправной точкой для дальнейших решений — вынесения налогового уведомления-решения (ППР).

После получения акта проверки у плательщика есть 10 рабочих дней для подготовки письменных возражений. Их можно подать через канцелярию налогового органа, по почте с уведомлением о вручении или через электронный кабинет налогоплательщика. Возражения адресуются руководителю органа, который проводил проверку.

В указанном документе важно изложить четкую и логическую аргументацию: указать процедурные нарушения (например, неправильное оформление документов), неполноту доказательств (отсутствие первичных документов), неправильное применение норм права или судебную практику, усиливающую вашу позицию.

На практике мы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда контролирующие органы ссылались не на первичные документы, а только на имеющуюся налоговую информацию. Одно из недавних выводов, изложенных в постановлении Верховного Суда в составе коллегии судей Кассационного административного суда от 2 июля 2025 года по делу № 160/9737/24, подтверждает противоположную позицию, с которой мы полностью соглашаемся: «наличие в информационно-аналитических базах информации, а также налоговая информация, предоставленная другими контролирующими органами, носит исключительно информативный характер и не является надлежащим доказательством в понимании процессуального Закона».

Рассмотрение возражений длится до 10 рабочих дней. Хотя участие налогоплательщика в рассмотрении не обязательно, заявить о желании присутствовать лишним точно не будет. По результатам рассмотрения налоговая может учесть ваши возражения полностью, частично или оставить акт без изменений. И даже если решение прогнозировано негативное, подать возражение вполне целесообразно, поскольку оно фиксирует вашу правовую позицию.

Если после рассмотрения возражений налоговая все же принимает НПР, у плательщика есть еще 10 рабочих дней для подачи жалобы в орган высшего уровня. Это так называемая административная процедура обжалования. В жалобе необходимо указать описание обстоятельств проверки, краткое содержание ППР, собственную позицию, а также конкретные требования в просьбе. Жалоба подается в двух экземплярах: в орган высшего уровня и в ту налоговую, которая проводила проверку.

Рассмотрение жалобы длится до 20 календарных дней, но в сложных случаях срок может быть продлен до 60. В 2025 году жалобы можно подать онлайн через электронный кабинет налогоплательщика с наложением квалифицированной электронной подписи. Это упрощает коммуникацию и позволяет фиксировать все этапы рассмотрения в цифровом формате.

Следующий и завершающий этап — судебное обжалование, которое, по нашему мнению, остается самым результативным способом защиты прав налогоплательщика. Иск подается в окружной административный суд по местонахождению контролирующего органа, вынесшего ППР. В иске излагаются обстоятельства проверки, аргументы о незаконности доначислений, правовая позиция и требования по отмене или изменению ППР.

Топ-3 самые распространенные основания для удовлетворения судебных исков

Проанализировав судебную практику, можем выделить самые распространенные основания для удовлетворения исков, которые вам пригодятся:

нарушение процедурных сроков;

отсутствие надлежащих доказательств;

полное игнорирование первоначальных документов.

Однако наша первоочередная рекомендация — готовиться к проверке заранее.

Основные этапы подготовки:

ревизия документооборота;

аудит налоговых обязательств;

проверка налоговой задолженности;

подготовка персонала.

И помните, налоговая проверка — это лишь очередной этап в процессе контроля, а должностные лица налоговой только выполняют возложенные на них функциональные обязанности. Главное — действовать системно и взвешенно, как можно скорее привлечь квалифицированного специалиста и фиксировать все нарушения, допущенные при проверке.