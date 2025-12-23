Multi от Минфин
українська
23 декабря 2025, 10:00

Налоговые проверки 2025 года: как защититься. Полный гайд для плательщика

После длительного периода ограничений Государственная налоговая служба Украины постепенно, но уверенно возобновила осуществление налогового контроля. 2025 год — это год, когда бизнес в Украине должен не просто привыкнуть к плановым проверкам, но и научиться действовать в условиях полного налогового надзора: взвешенно, грамотно и уверенно. О том, как защититься от налоговых проверок «Минфину» рассказала Марьяна Костюк, младший юрист юридической фирмы GRACERS.

После длительного периода ограничений Государственная налоговая служба Украины постепенно, но уверенно возобновила осуществление налогового контроля. 2025 год — это год, когда бизнес в Украине должен не просто привыкнуть к плановым проверкам, но и научиться действовать в условиях полного налогового надзора: взвешенно, грамотно и уверенно.

Почему нужно время от времени заглядывать в план проверок и быть готовым к ним всегда

В настоящее время система проверок приобрела комплексный характер: наряду с камеральными проверками, активно возобновляются фактические и документальные выездные проверки по месту осуществления хозяйственной деятельности. Можно предположить, что толчком к усиленному надзору со стороны контролирующего органа является нехватка средств в государственном бюджете.

Чтобы быть более осведомленными о вероятной проверке, каждый налогоплательщик может ознакомиться с актуальным планом-графиком, который размещен на официальном сайте ГНС Украины. Как наблюдается в течение этого года, изменения в план уже вносились, поэтому время от времени необходимо отслеживать информацию и внимательно следить за вероятными обновлениями, чтобы не было неожиданностей.

В отличие от выездной плановой фактическая проверка проводится без предупреждения налогоплательщика. Основанием для ее проведения может служить жалоба одного из ваших клиентов. Именно поэтому следует готовиться к проверке заранее.

К кому контролеры заходят чаще и проверяют

Согласно обновленному плану-графику, в 2025 году запланировано более 4900 проверок, что на 122 больше, чем в предыдущей редакции. Вот вам и яркий пример того, что эту динамику изменений и дополнений нужно постоянно отслеживать. Особенно это касается компаний, поскольку статистика свидетельствует о следующем: около 80% проверок приходится на юридических лиц, остальные — на физических лиц-предпринимателей, особенно по вопросам НДС, НДФЛ, ЕСВ и военного сбора.

Логика налоговых проверок в 2025 году вполне ясна: государство концентрируется на секторах, где вращаются крупнейшие финансовые потоки. Лидером по количеству проверок стала оптовая торговля: почти каждая четвёртая проверка касается этой отрасли. В зоне повышенного внимания также агросектор (11%), пищевая промышленность (7%), логистика (6%) и розничная торговля (4%).

Что делать, если контролер неправ

Все проверки независимо от отрасли и масштаба бизнеса, в конце концов, имеют одинаковую финальную точку. Они завершаются составлением акта, который становится отправной точкой для дальнейших решений — вынесения налогового уведомления-решения (ППР).

После получения акта проверки у плательщика есть 10 рабочих дней для подготовки письменных возражений. Их можно подать через канцелярию налогового органа, по почте с уведомлением о вручении или через электронный кабинет налогоплательщика. Возражения адресуются руководителю органа, который проводил проверку.

В указанном документе важно изложить четкую и логическую аргументацию: указать процедурные нарушения (например, неправильное оформление документов), неполноту доказательств (отсутствие первичных документов), неправильное применение норм права или судебную практику, усиливающую вашу позицию.

На практике мы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда контролирующие органы ссылались не на первичные документы, а только на имеющуюся налоговую информацию. Одно из недавних выводов, изложенных в постановлении Верховного Суда в составе коллегии судей Кассационного административного суда от 2 июля 2025 года по делу № 160/9737/24, подтверждает противоположную позицию, с которой мы полностью соглашаемся: «наличие в информационно-аналитических базах информации, а также налоговая информация, предоставленная другими контролирующими органами, носит исключительно информативный характер и не является надлежащим доказательством в понимании процессуального Закона».

Рассмотрение возражений длится до 10 рабочих дней. Хотя участие налогоплательщика в рассмотрении не обязательно, заявить о желании присутствовать лишним точно не будет. По результатам рассмотрения налоговая может учесть ваши возражения полностью, частично или оставить акт без изменений. И даже если решение прогнозировано негативное, подать возражение вполне целесообразно, поскольку оно фиксирует вашу правовую позицию.

Если после рассмотрения возражений налоговая все же принимает НПР, у плательщика есть еще 10 рабочих дней для подачи жалобы в орган высшего уровня. Это так называемая административная процедура обжалования. В жалобе необходимо указать описание обстоятельств проверки, краткое содержание ППР, собственную позицию, а также конкретные требования в просьбе. Жалоба подается в двух экземплярах: в орган высшего уровня и в ту налоговую, которая проводила проверку.

Рассмотрение жалобы длится до 20 календарных дней, но в сложных случаях срок может быть продлен до 60. В 2025 году жалобы можно подать онлайн через электронный кабинет налогоплательщика с наложением квалифицированной электронной подписи. Это упрощает коммуникацию и позволяет фиксировать все этапы рассмотрения в цифровом формате.

Следующий и завершающий этап — судебное обжалование, которое, по нашему мнению, остается самым результативным способом защиты прав налогоплательщика. Иск подается в окружной административный суд по местонахождению контролирующего органа, вынесшего ППР. В иске излагаются обстоятельства проверки, аргументы о незаконности доначислений, правовая позиция и требования по отмене или изменению ППР.

Топ-3 самые распространенные основания для удовлетворения судебных исков

Проанализировав судебную практику, можем выделить самые распространенные основания для удовлетворения исков, которые вам пригодятся:

  • нарушение процедурных сроков;
  • отсутствие надлежащих доказательств;
  • полное игнорирование первоначальных документов.

Однако наша первоочередная рекомендация — готовиться к проверке заранее.

Основные этапы подготовки:

  • ревизия документооборота;
  • аудит налоговых обязательств;
  • проверка налоговой задолженности;
  • подготовка персонала.

И помните, налоговая проверка — это лишь очередной этап в процессе контроля, а должностные лица налоговой только выполняют возложенные на них функциональные обязанности. Главное — действовать системно и взвешенно, как можно скорее привлечь квалифицированного специалиста и фиксировать все нарушения, допущенные при проверке.

Источник: Минфин
