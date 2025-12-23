С начала 2026 года украинцам придется платить больше за проставление апостиля на официальных документах. Об изменении тарифов сообщила Государственная архивная служба.
С 1 января 2026 года в Украине подорожает апостиль
Сколько будет стоить апостиль в 2026 году
Согласно обновленным размерам платы, с 1 января 2026 года стоимость услуги составит:
- 670 грн — для физических лиц;
- 1160 грн — для юридических лиц.
Речь идет об апостиле на документах, выдаваемых органами юстиции, судами, государственными архивными учреждениями, а также на нотариально оформленных документах, предназначенных для использования за границей.
С чем связано подорожание
Повышение напрямую связано с принятием Закона «О Государственном бюджете Украины на 2026 год». Документ устанавливает новый прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 3328 грн по состоянию на 1 января 2026 года. Именно от этого показателя рассчитывается плата за апостиль:
- 0,2 прожиточного минимума — для физических лиц;
- 0,35 прожиточного минимума — для юридических лиц.
Сумма округляется до ближайших 10 гривен.
