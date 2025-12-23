С 1 января 2026 года в Украине подорожает апостиль

С начала 2026 года украинцам придется платить больше за проставление апостиля на официальных документах. Об изменении тарифов сообщила Государственная архивная служба.

Сколько будет стоить апостиль в 2026 году

Согласно обновленным размерам платы, с 1 января 2026 года стоимость услуги составит:

670 грн — для физических лиц;

1160 грн — для юридических лиц.

Речь идет об апостиле на документах, выдаваемых органами юстиции, судами, государственными архивными учреждениями, а также на нотариально оформленных документах, предназначенных для использования за границей.

С чем связано подорожание

Повышение напрямую связано с принятием Закона «О Государственном бюджете Украины на 2026 год». Документ устанавливает новый прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 3328 грн по состоянию на 1 января 2026 года. Именно от этого показателя рассчитывается плата за апостиль:

0,2 прожиточного минимума — для физических лиц;

0,35 прожиточного минимума — для юридических лиц.

Сумма округляется до ближайших 10 гривен.