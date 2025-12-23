В ГНС рассказали как декларируются и облагаются налогом иностранные доходы

Если украинец официально работает и платит налоги по месту жительства за границей, повторно платить их не нужно. Суммы уплаченного за границей налога будут засчитаны в Украине в счет уменьшения обязательства по налогу на доходы физических лиц. Об этом рассказала и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.

Налогообложение иностранных доходов

«Не все иностранные доходы подлежат налогообложению и декларированию! У Украины есть соглашения со многими странами мира об избежании двойного налогообложения. Поэтому каждого украинца за границей очень просим не поддаваться панике», — подчеркнула Карнаух.

По ее словам, не нужно декларировать средства и платить налоги в Украине, если физическое лицо — резидент Украины получило:

материальную помощь от иностранных государств, государственных фондов или благотворительных организаций в связи с войной;

помощь от иностранных государств, государственных фондов или благотворительных организаций членам семьи первой ступени родства, пострадавшим от российской агрессии.

«Если были получены другие доходы за границей, например, заработная плата, доход от фриланса, то да — такие доходы нужно задекларировать в Украине. Сделать это можно довольно легко — через электронный кабинет плательщика», — отметила и. о. председателя ГНС.

Налоги, которые уже уплачены за границей, можно засчитать в Украине. Для этого нужно обратиться за справкой в налоговую страну.

В ней должна быть следующая информация:

сколько налога уплачено;

с какого дохода.

Справку следует легализовать (если международный договор не предусматривает иначе).

Сумма зачисления не может превышать размер налога, который должен быть уплачен в Украине.

Кто должен подавать декларацию?

Резиденты Украины, если получали доходы вне таможенной территории Украины.

Любые иностранные доходы включаются в общий годовой налогооблагаемый доход и облагаются налогом на общих основаниях.

Иностранные доходы облагаются:

налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) — 18%;

военным сбором:

1,5% — доходы, полученные до 31.12.2024 включительно;

включительно; 5% — доходы, начисленные или выплаченные с 01.01.2025.

Если доход получен в валюте или в виде других активов, то его перечисляют в гривне по курсу НБУ на дату получения.