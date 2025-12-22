Доллар США и евро подешевели во время межбанковских торгов в понедельник, 22 декабря. Об этом свидетельствуют данные Минфина.
Курс валют: доллар и евро подешевели на межбанке в понедельник
|
Открытие 22 декабря
|
Закрытие 22 декабря
|
Изменения
|
42,19/42,22
|
42,02/42,05
|
17/17
|
49,49/49,51
|
49,42/49,45
|
7/6
Официальный курс: доллар — 42,15 грн, евро — 49,49 грн.
Средний курс в банках: 42,00−42,45 грн/доллар, 49,20−49,83 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 42,15−42,27, евро — 49,70−49,85 грн.
Источник: Минфин
